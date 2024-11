‘Alteração da lei das agências não conta com apoio de todos no governo’, diz Renan Filho

O Estadão/Broadcast mostrou que a discussão no Executivo é pelo estabelecimento de contratos com metas com os órgãos reguladores. Reportagem em 29 de outubro contou que a vacância de nove diretorias em agências reguladoras e de mais oito que vão abrir até o fim do ano tem provocado disputas internas no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entre senadores da base de apoio ao governo no Congresso.

Renan Filho comentou que a ideia de um órgão para definir a política das agências lembra a tentativa “de tentar colocar todos os problemas do Brasil a cargo do posto Ipiranga”.