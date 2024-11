Análise | Não há um único real de impostos sendo gasto com juros da dívida; entenda

A verdade, como sempre, é bem mais complexa. Se é fato que os juros são a despesa que mais empurra a dívida bruta do governo para cima, também é fato que a Selic está em alta porque o gasto primário do governo consome poupança da economia e pressiona a taxa de inflação. Da mesma forma, os títulos do governo perdem valor no mercado - o que o obriga a pagar juros mais altos para compensar o risco - quando os investidores não enxergam no horizonte a estabilização da dívida.

Os dados do Banco Central mostram que o governo gastou R$ 819 bilhões com juros nos 12 meses encerrados em setembro. Já o chamado “déficit primário”, que exclui os juros, foi de R$ 245 bilhões. Com isso, o déficit total (nominal) chegou a R$ 1,065 trilhão ou 9,34% do PIB. Não há dívida que pare no lugar com um rombo desse tamanho. E isso ajuda a entender por que houve uma alta de sete pontos porcentuais na dívida bruta desde o início do governo Lula, com um salto de 71,68% para 78,27% do PIB.