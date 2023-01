Americanas diz a lojistas virtuais que repasses serão mantidos

A Americanas emitiu comunicados aos seus lojistas virtuais para explicar a situação que levou a companhia a pedir recuperação judicial na tarde de ontem, além de informar que eles seguirão sendo pagos. No comunicado, a empresa diz saber que muitos comerciantes que vendem por meio da plataforma estão com dúvidas, mas que eles são considerados como clientes da companhia e, por isso, serão pagos.

“Sabemos que muitos de vocês estão com dúvidas, por isso, seguiremos com nosso canal aberto para informar sobre todos os desdobramentos do processo. Agora, o mais importante é esclarecer que os vendedores da plataforma são considerados nossos clientes e, por isso, continuam recebendo os repasses dos valores recebidos pela Americanas em nome dos parceiros dentro dos prazos de pagamentos estabelecidos no anexo de remuneração do contrato de termos e condições gerais do marketplace”, informou a companhia.

Americanas emitiu comunicados aos seus lojistas virtuais para informar que eles seguirão sendo pagos Foto: Ueslei Marcelino/File Photo/Reuters

O comunicado foi feito em meio a questionamentos dos vendedores da plataforma a respeito de como ficariam seus pagamentos na atual situação da companhia. Após comunicar, na semana passada, inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões, a companhia teve seu caixa reduzido de quase R$ 8 bilhões para cerca de R$ 250 milhões, em função de bloqueios de bancos e redução de notas de crédito que interromperam o processo de antecipação de recebíveis de cartão.

Em outro comunicado, a empresa explica o que aconteceu nos últimos dias. Nesse texto a companhia afirma que tinha o objetivo de negociar com seus credores para encontrar uma solução rápida , mas que isso não foi possível. “Esgotadas as negociações, nos vimos obrigados a nos proteger e a proteger toda a nossa cadeia com este pedido na Justiça”, afirma a companhia aos lojistas virtuais

“Sabemos que surgirão dúvidas sobre o nosso futuro. Por isso, é importante lembrar que a recuperação é apenas um recurso judicial utilizado para proteger o nosso caixa de novas possíveis retenções e uma saída para mantermos uma negociação saudável com nossos credores e continuarmos em operação em nossas lojas, sites e app”, diz ainda a empresa.