Americanas será excluída do Ibovespa após entrar em recuperação judicial

A Americanas será excluída do Ibovespa e de todos os índices da B3 após ter pedido abertura do processo de recuperação judicial. A empresa tem dívida de R$ 43 bilhões e precisará negociar o pagamento com os credores.

A exclusão é norma para as empresas que entram em recuperação judicial. No primeiro dia após o ex-CEO Sergio Rial ter reportado ao mercado inconsistências contáveis de R$ 20 bilhões, as ações da companhia caíram quase 80%.

Leia também Recuperação judicial: entenda o que acontece com a Americanas e como ficam os clientes

Telão de cotações do prédio da bolsa de valores B3 em São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 03/09/2022

A exclusão da Americanas do Ibovespa será a partir desta sexta-feira, 20. Com isso, o índice será rearranjado com aumento de participação das demais empresas.

A Americanas integra também os índices IGCX, ICO2, ICON, IBXX, IGCT, IGNM, IBRA, IVBX, ISEE, ITAG, SMLL, IBXL e GPTW.