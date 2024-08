Produção de veículos em julho sobe 34,8% em um ano, aponta Anfavea

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 7, pela Anfavea, a associação que representa as montadoras. Com o resultado do mês passado, as montadoras passaram a acumular aumento de 5,3% da produção desde o início do ano, somando 1,38 milhão de veículos de janeiro a julho.

As vendas de carros seguem em crescimento, mostrando no mês passado o maior volume do ano: 241,3 mil veículos, crescimento de 12,6% frente a junho. Na comparação com julho de 2023, os licenciamentos de veículos no País subiram 7,0%.