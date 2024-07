Montadoras dos EUA reduzem investimento em carros elétricos e dobram aposta nos veículos a combustão

Durante a maior parte dos últimos cinco anos, as montadoras gastaram bilhões de dólares em uma corrida frenética para desenvolver veículos elétricos e construir fábricas para produzi-los, com a expectativa de que os consumidores aderissem a esses novos modelos.

No entanto, nos últimos 12 meses, a taxa de crescimento das vendas de veículos elétricos diminuiu. Alguns compradores de carros não gostaram dos altos preços dos carros e caminhões elétricos e das dificuldades de carregá-los, especialmente em viagens longas. A mudança no sentimento do consumidor agora está forçando muitas montadoras a recuar em seus planos de investimento agressivos e a voltar, pelo menos em parte, para os veículos com motor de combustão interna que ainda são responsáveis pela maioria das vendas de carros novos e por uma grande parcela dos lucros corporativos.

O exemplo mais recente veio na quinta-feira, 18, quando a Ford disse que iria reequipar uma fábrica no Canadá para produzir grandes caminhonetes, em vez dos veículos utilitários esportivos elétricos que havia planejado fabricar anteriormente.

Carros elétricos tem sido menos procurados pelos consumidores Foto: Alex Silva/Estadão

A decisão da Ford ocorre um dia depois que a General Motors disse esperar fabricar de 200 mil a 250 mil carros e caminhões movidos a bateria este ano, cerca de 50 mil a menos do que havia previsto anteriormente.

“Após a pandemia, houve uma enorme exuberância em torno dos veículos elétricos e acho que muitos fabricantes pensaram que o crescimento continuaria”, disse Arun Kumar, sócio e diretor administrativo da prática automotiva e industrial da AlixPartners, uma empresa de consultoria. “Mas a realidade é que esse não é o caso, e é uma medida inteligente garantir que você não esteja perdendo participação no mercado de combustão interna.”

A hesitação das montadoras em relação aos veículos elétricos ocorre em um momento politicamente tenso para o setor. As regulamentações automotivas dos EUA podem mudar significativamente se o ex-presidente Donald Trump vencer a eleição em novembro. Trump prometeu desfazer muitas das políticas do presidente Joe Biden, incluindo aquelas que promovem o uso de carros movidos a bateria para lidar com as mudanças climáticas.

Mas mesmo antes do início da campanha presidencial, a Ford, a GM e outras montadoras vinham diminuindo seus investimentos em veículos elétricos, atrasando alguns modelos novos e o trabalho em fábricas de baterias. Há apenas alguns anos, a GM e a Ford esperavam conseguir fabricar mais de 1 milhão de veículos elétricos por ano até meados da década.

Em um evento da CNBC nesta semana, Mary T. Barra, CEO da GM, disse que levaria mais tempo para atingir esse nível de capacidade devido ao crescimento mais lento das vendas de veículos elétricos.

Até mesmo a Tesla, a principal produtora de carros elétricos, mudou seus planos porque não espera mais que as vendas cresçam 50% ao ano; suas vendas globais caíram 6,6% nos primeiros seis meses do ano. A empresa desacelerou seus planos de construir uma fábrica de carros elétricos no México e cancelou uma reunião em abril entre seu CEO, Elon Musk, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para discutir uma nova fábrica naquele país.

Recentemente, a fábrica da Ford em Oakville, Ontário, deixou de produzir o utilitário esportivo Ford Edge, movido a gasolina, e estava programada para produzir novas versões elétricas do Ford Explorer e do Lincoln Aviator, ambos utilitários esportivos de três fileiras. Em vez disso, a Ford transformará a fábrica em um terceiro local de produção para sua picape Super Duty, um de seus modelos mais lucrativos.

Jim Farley, CEO da Ford, disse que as outras fábricas da Super Duty da empresa em Kentucky e Ohio não conseguiam produzir tantos veículos quanto os clientes comerciais desejavam. "Não podemos atender à demanda", disse ele em um comunicado. Em abril, Farley disse que o número de pedidos do Super Duty Ford era o dobro do número de caminhões que a empresa conseguia fabricar. No primeiro semestre deste ano, a Ford produziu mais de 200 mil caminhões Super Duty. A Ford disse que a fábrica de Oakville deve começar a produzir caminhões Super Duty em 2026, com uma capacidade de 100 mil veículos por ano. A empresa planeja gastar US$ 3 bilhões para expandir a produção dos caminhões.

No final da década, a Ford planeja introduzir caminhões Super Duty atualizados. Entre os novos designs está um modelo eletrificado, provavelmente um caminhão híbrido que combina um potente motor de combustão interna com um motor elétrico. Um trem de força puramente elétrico provavelmente não forneceria a potência de reboque e a autonomia de que os clientes da Super Duty precisam.

Ford planeja produzir o modelo Super Duty na fábrica de Ontario, no Canadá Foto: Charles Krupa/AP

Os modelos da Super Duty incluem os modelos F-250 e F-350, que geralmente são vendidos por US$ 70 mil ou mais e normalmente são usados como caminhões de trabalho em construção, silvicultura, mineração e outros setores.