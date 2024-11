Apesar de ainda receber críticas mais ou menos fortes, o texto da lei que vai para a sanção presidencial é bom. Trata adequadamente do assunto, tem medidas importantes para a defesa do segurado, está em sintonia com as ações mais modernas da doutrina consumerista, baliza os contratos, impõe claramente responsabilidades que até agora eram pouco transparentes e entra no campo do resseguro, consolidando regras relevantes, como a língua portuguesa como a língua válida para a aplicação no contrato.

Alguém poderia perguntar se a lei era realmente necessária e a resposta seria não. O Código Civil poderia sofrer as modificações para adequar o capítulo do “Seguro” para as reais necessidades da sociedade moderna. Mas, com ela, o setor de seguros passa a ter a vantagem de uma legislação específica, que, ainda que não essencial, faz diferença, por tratar exclusivamente do tema.