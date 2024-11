As reservas técnicas são a garantia da capacidade de as seguradoras honrarem seus compromissos, especialmente o pagamento das indenizações. Esses valores não são aleatórios. Fórmulas matemáticas e cálculos atuariais dimensionam com exatidão os recursos a serem reservados para o funcionamento da companhia de seguros, de forma a garantir aos segurados a indenização de seu prejuízo. O dinheiro das reservas não é dinheiro da seguradora, são recursos dos segurados. Sua utilização está diretamente vinculada ao pagamento dos prejuízos causados pelo evento coberto.

Quanto mais rentáveis forem os investimentos da companhia, mais barato custará o seguro. A lógica é simples: investimentos bem remunerados garantem alta rentabilidade para as reservas, o que permite que a seguradora possa arcar com seus compromissos somando as reservas e o resultado de seu investimento, evitando a necessidade de readequar os preços para fazer frente a um descompasso na garantia de suas responsabilidades.