Elas começaram operando com riscos de veículos, quer protegendo automóveis, com produtos parecidos com as apólices de seguros, quer protegendo caminhoneiros que não encontravam proteção para sua ferramenta de trabalho. Entre elas, havia organizações sérias e gente pouco séria, que criava pirâmides da felicidade, que evidentemente estouravam, deixando os consumidores na mão.

Começavam trabalhando bem, cobravam menos que as seguradoras, pagavamos primeiros sinistros, vendiam uma imagem de segurança, atraíam os consumidores e engrossavam seus caixas. Depois, um belo dia, paravam de pagar as indenizações e sumiam no mundo, levando o dinheiro, e ninguém mais ouvia falar delas.

Essa é a regra? Não. Da mesma forma que há associações montadas para lesar o consumidor, há organizações sérias, que cumprem o que prometem, respeitam os contratos e atendem bem seus clientes.