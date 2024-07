Atualmente, as “associações de proteção de riscos” não são regulamentadas, o que deixa sua operação à margem da lei. Isso não quer dizer que todas as “associações” sejam picaretas, ao contrário, tem gente séria trabalhando com profissionalismo, sob o manto das associações. Mas a falta de regulamentação permite ilegalidades e crimes os mais variados, começando pela lavagem de dinheiro. O mais comum é a “pirâmide da felicidade”, onde os criminosos arrecadam dinheiro com a venda de um produto parecido com seguro, que faz a mesma coisa que o seguro, só que muito mais barato, até que somem com a grana. Mas há outros.

O indispensável é que a regulamentação coloque as associações sob o manto do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Com regras claras, que vença o melhor.