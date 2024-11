Leilão de rodovia: ANTT publica edital para concessão de trecho da BR-364 em Rondônia

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta sexta-feira, 1º, o edital para a concessão do lote Agro Norte, composto pelo trecho da rodovia federal BR-364, em Rondônia. O leilão foi agendado para 27 de fevereiro, na sede da B3, em São Paulo.

Este é o segundo lote a ser leiloado a partir do contrato de estruturação de rodovias federais celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério dos Transportes.

O projeto ligará as cidades de Vilhena e Porto Velho, totalizando cerca de 687 quilômetros. A previsão é de R$ 6,3 bilhões ao longo de 30 anos de concessão.

BR-364 vai desde Cordeirópolis (SP) até Mâncio Lima (AC) Foto: Divulgação / DNIT

O trecho compõe uma alternativa de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste, integrando-se com a hidrovia do Rio Madeira em Porto Velho. “A Rota Agro Norte é o principal corredor logístico para transportar 11 milhões de toneladas de grãos para embarque pelos terminais portuários de Porto Velho e interliga as principais cidades de Rondônia, como Vilhena e Ji-Paraná, à capital”, afirma o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa.

As principais melhorias envolvem 108 km de duplicações complementadas com mais de 190 km de terceiras faixas em pista simples. Está prevista também a implantação do acesso aos novos terminais portuários de Porto Velho, além de vias marginais em determinadas travessias urbanas e a implantação de três pontos de parada e descanso para caminhoneiros.