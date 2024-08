Rede de energia elétrica tem apagão no Acre e em Rondônia; região sofre com seca

BRASÍLIA - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou na noite desta quinta-feira, 22, o restabelecimento da rede de energia elétrica que atende Acre e Rondônia, que durante a tarde sofreu um apagão. Uma causa provável para a interrupção seria queimada na região, embora o motivo ainda não tenha sido confirmado.

A recomposição da carga começou por volta das 17h10.

Recentemente, ONS recomendou o acionamento de termoelétricas a gás natural e a redução do uso de usinas hidrelétricas da Região Norte para garantir fornecimento de energia Foto: Marcello Casal Jr/MARCELLO CASAL JR

Na mais recente reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), no início de agosto, o ONS recomendou o acionamento de termoelétricas a gás natural e a redução do uso de usinas hidrelétricas da Região Norte, para preservar os rios e os recursos hídricos, em decorrência da seca.

Em conversa com jornalistas, Silveira disse que espera não ser necessário o possível acionamento de térmicas, em função do período de seca no Norte. O ministro participou da cerimônia de premiação das distribuidoras, o “Prêmio Abradee”, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica.

“As empresas precisam demonstrar, até outubro, que estão comprometidas em atender às novas exigências e elevar a qualidade dos serviços para milhões de brasileiros”, disse o ministro, em pronunciamento para o setor.

As distribuidoras aguardam que a Aneel abra consulta pública para discutir marco regulatório de novos contratos, tendo o prazo previsto de até 120 dias após a publicação do Decreto (ou seja, 24 de outubro).

‘Sala de situação’

Em nota, antes do restabelecimento da energia, o MME informou que ministro Alexandre Silveira determinou a abertura imediata de sala de situação, com participação do ONS, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do corpo técnico do Ministério de Minas e Energia (MME), “para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência” e ressaltou que “as condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro permanecem confiáveis”.