Foto: Felipe Rau/Estadão Entrevista com Bandar Ibrahim Alkhorayef Ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita A Arábia Saudita está se posicionando para ganhar peso maior no jogo da geopolítica global - e o Brasil é peça estratégica neste movimento. O país vem executando um plano de se transformar num grande polo industrial, de mineração e exportador do Oriente Médio, com o objetivo de se tornar menos dependente do petróleo. Com muito capital disponível e monetariamente estável, elegeu 12 áreas de interesse. O Brasil tem expertise e grandes empresas em vários desses setores, entre elas alimentos, mineração, aviação e saúde. Assim, entre outras iniciativas, fundos de investimento sauditas têm comprado participações expressivas em empresas nacionais, para tentar influenciar nas tomadas de decisão nesse sentido. “Fazemos investimentos estratégicos de longo prazo para ajudar essas empresas a crescer, acessar novos mercados e dar-lhes visão a longo prazo”, diz Bandar Ibrahim Alkhorayef, ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, que está em visita visita ao Brasil. “Estamos tentando explicar a nossos parceiros de outros países que, se quiserem fazer negócio na Arábia Saudita, é preciso estar lá, ou perderão mercado.” Alkhorayef cita como exemplo o caso da Sadia, que tinha grande participação de mercado no país, perdida com o crescimento da produção local. Essa atração de empresas envolve financiamentos, terrenos e diferentes formas de benefícios. Além de crescer localmente, essas empresas podem se tornar exportadoras a partir da Arábia Saudita, que tem infraestrutura e localização privilegiada, em sua visão.

Já em relação à desconfiança dos investidores frente a um país com menor tradição do que outras nações em receber recursos estrangeiros ou a estarem em um reino sem contrapesos democráticos, ele diz que o país está adotando valores ocidentais, evoluiu muito em diferentes aspectos sociais e tem capacidade de adaptação, que considera um grande ativo.

Durante esta semana, ele se reunirá com ministros, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin, bem como com presidentes de grandes empresas, como JBS, Minerva, Embraer e Butantan. Ele recebeu o Estadão/Broadcast no domingo, 21, no hotel Rosewood, para falar destes e outros assuntos, na seguinte entrevista:

Quais suas expectativas para a visita à América Latina?

Lançamos há cerca de dois anos nossa estratégia para a indústria nacional, que vai diversificar sua base e atrair 12 diferentes subsetores. Nesse contexto, o Brasil é um país único, porque a maioria dos setores que estamos olhando são fortes no País. A experiência da Arábia Saudita em mineração, por exemplo, é relativamente nova, é algo que queremos explorar e a experiência do Brasil pode ser bastante importante.

Como isso vem acontecendo?

Nossas empresas têm investido no Brasil. (A Salic - Saudi Agricultural and Livestock Investment Co -, empresa saudita de investimento agrícola e pecuário, adquiriu 10,7% da BRF e a Manara Minerals, joint venture entre o fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) e a Ma’aden, maior empresa de mineração da Arábia Saudita, adquiriu 10% da área de metais básicos da Vale). Estamos explorando outras oportunidades de como podemos trabalhar juntos. Em aviação, por exemplo, o Brasil tem mostrado grande sucesso nos últimos 20 anos. Também em farmacêuticos e vacinas, estamos tentando fazer algo parecido. O setor automotivo está começando na Arábia Saudita. Somos o maior importador de carros e não temos fabricantes locais.

Publicidade

A estratégia é atrair produtores brasileiros para a Arábia Saudita?

Sim, é algo que vai ter grande crescimento e precisamos também dos subprodutores, para criar uma rede de suprimentos dentro do país. Segurança alimentar, por exemplo, é um tema bastante importante para nós. Há um processo forte de expansão desse setor na Arábia Saudita e temos dois clusters de processamento alimentar, nos quais gostaríamos de ver grandes empresas brasileiras. É importante dizer que, apesar de a Arábia Saudita ser um mercado pequeno, de 37 milhões de pessoas, é um ótimo lugar para ser o ponto de partida a diferentes áreas.

Como um hub para o Oriente Médio?

Sim, a Arábia Saudita vai se tornar um hub industrial e logístico. Temos uma ótima localização conectados a diferentes partes do mundo, grande infraestrutura, preços de energia competitivos, política monetária forte, fontes e projetos de financiamento e exportação. Essa combinação de diferentes capacidades faz com que a Arábia do Sul seja um hub muito interessante para as empresas mundiais.

A ideia é depender menos do petróleo?

Sim, definitivamente. A síntese da nossa visão é depender menos do petróleo. Temos esse objetivo há muitos anos, mas a diferença é que, agora, estamos fazendo algo sobre isso. Esse movimento começou em 2016, com o lançamento do (projeto) Visão 2030.

Unidade da Saudi Aramco, petroleira saudita: país quer reduzir dependência do petróleo Foto: Saudi Aramco/Divulgação

Também tem a ver com a busca global por menor dependência do petróleo?

É uma parte, mas o mais importante é o aspecto social. Queremos criar uma economia que seja mais inclusiva e permita criar trabalho de qualidade para nossa população. Nos últimos 50 anos, a Arábia Saudita cresceu baseada em energia barata e trabalho de baixo custo vindo de fora. Estamos mudando isso. Queremos criar uma produção na qual tecnologia, automação, robótica, IA (inteligência artificial), sejam usadas por nossa população, por nossa geração jovem. Ao mesmo tempo, continuaremos a ser grandes em energia. Além do petróleo, hoje a Arábia Saudita está investindo muito em energia solar e eólica.

Essas mudanças significam educar a população, não?

PUBLICIDADE Absolutamente sim. Um dos pilares é o RDI (Research and Development and Innovation). Queremos criar um cidadão capaz de ser criativo, inovador, participar de desafios globais e não apenas olhar para o nosso próprio e limitado mercado. O sr. está falando sobre valores ocidentais. A Arábia Saudita está se ocidentalizando ou busca seu próprio jeito de fazer essas coisas? É um misto, mas, definitivamente, quando se olha para a cultura do país, como foi construído, como evoluiu de quase deserto até onde estamos hoje, temos mostrado uma grande habilidade de nos adaptar. É um grande ativo que qualquer país pode ter. Se eu olhar para a minha mãe, por exemplo, como ela viveu e como vive hoje, é muito inspirador.

Como assim?

Eu conversava outro dia com um embaixador, sobre como essa nova geração é muito interessada. Visitei minha mãe com meu filho, de 15 anos de idade, e ela me perguntou sobre o projeto The Line, de Neom (uma cidade vertical e sustentável, de 170 quilômetros de extensão, que custará US$ 1,5 trilhão e já começou a ser construída, às margens do Mar Vermelho). Eu realmente não tinha muitos detalhes. Meu filho então abriu o celular e explicou tudo para ela. É incrível. Eu estava contando essa história a esse embaixador, que me perguntou se minha mãe acreditava se o Neom ia acontecer. Respondi que minha mãe e sua geração acreditam muito mais do que nós.

Publicidade

Por quê?

Porque eles viveram uma vida mais difícil do que a de hoje e não esperavam estar onde chegaram. Eles podem ver a quantidade de mudanças que aconteceram. É realmente interessante ver um país capaz de se engajar em uma transformação. Em outros lugares, a transformação é feita pelo governo. Na Arábia Saudita, estamos tentando trazer todo mundo para fazer parte disso. Tenho quatro filhas, entre 13 e 23 anos, e vejo as oportunidades que estão recebendo, como estão envolvidas, debatendo, perguntando. Isso me dá muita confiança e coloca pressão para trazermos os melhores investidores, a melhor tecnologia, a melhor estratégia para o futuro deste país.

O país, até mesmo por turistas religiosos, é bastante complexo…

Algumas coisas vão levar mais tempo do que outras. As novas coisas, como o Neom, são para o longo prazo, mas em outras já superamos nossos objetivos. Meca, por exemplo, tem muitas coisas a serem consideradas com relação à qualquer intervenção, mas estamos melhorando a governança, para garantir que os projetos a serem feitos lá sejam bem executados. Em dois a três anos, será algo bastante diferente. Fomos capazes de, pela primeira vez, ir à raiz do problema. Temos investido em estradas e infraestrutura, bem como em edifícios maiores. O gerenciamento de tais projetos está mudando a mentalidade das pessoas.

O sr. mencionou o interesse em várias áreas de atuação nas quais o Brasil é forte. O País pode se tornar um parceiro importante nessa nova fase?