Novo marco fiscal é fundamental para crescimento sustentável, diz presidente da Febraban

Após a aprovação do novo marco fiscal pela Câmara dos Deputados, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que o novo arcabouço é fundamental para que o País cresça de forma sustentável. Ele elogiou ainda a atuação conjunta entre as Casas do Congresso que permitiu a aprovação rápida do texto.

“O cenário desafiador para o equilíbrio orçamentário reclama do País um novo marco fiscal como um passo fundamental para que a economia brasileira possa ter crescimento sustentável, ao buscar um horizonte de estabilidade da dívida, definir regras mais rigorosas para a gestão das finanças públicas, e que se mostrem mais críveis em sua execução”, diz Sidney, em nota enviada à imprensa.

Câmara aprovou o texto do arcabouço enviado pelo Senado na noite desta terça-feira Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Ainda de acordo com ele, a atuação conjunta e o diálogo entre Câmara e Senado, em especial com o Ministério da Fazenda, permitiram a construção do texto aprovado hoje. O texto segue agora para sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.