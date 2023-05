Pacheco diz que arcabouço fiscal passará por comissão no Senado; Omar Aziz será relator

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 30, que o projeto do novo arcabouço fiscal passará pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) antes de ser votado no plenário da Casa.

A proposta foi aprovada pela Câmara na última semana em regime de urgência, ou seja, não passou por comissões.

Pacheco também confirmou que o relator do projeto, tanto na comissão quanto no plenário, será o senador Omar Aziz (PSD-AM), conforme antecipou o Estadão na semana passada.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal Foto: Rosinei Coutinho / STF

Segundo o presidente do Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participarão de um reunião com líderes de bancada nesta quinta-feira, 1°, para explicar a proposta.

Pacheco voltou a afirmar que a ideia é aprovar o texto até o fim de junho.