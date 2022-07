Argentina troca ministra da Economia que estava no cargo há menos de um mês; Sergio Massa assume

O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira, 28, a saída de Silvina Batakis do Ministério da Economia, menos de um mês depois de ter assumido a titularidade da pasta.

Em comunicado, o governo de Alberto Fernández anunciou ainda uma reestruturação de seu gabinete, com a criação de um ministério único que inclui as pastas de Economia, Agricultura, Pesca e Pecuária e Desenvolvimento Produtivo, que será chefiado por Sergio Massa, atual presidente da Câmara dos Deputados.

“O presidente Alberto Fernández decidiu reorganizar as áreas econômicas de seu gabinete para melhor funcionamento, coordenação e gestão”, diz a nota, que esclarece que as “relações com organizações de crédito internacionais, bilaterais e multilaterais” ligadas aos ministérios unificados também serão movidas.

Sergio Massa assume Ministério da Economia da Argentina após Silvina Batakis sair do cargo Foto: Juan Mabromata/AFP