Campos Neto: Com a bandeira amarela, muitos estão ajustando o IPCA de novembro

SÃO PAULO E BRASÍLIA - O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, abriu hoje uma apresentação em Washington comemorando o anúncio da bandeira amarela nas tarifas de energia em novembro — um alívio na conta de luz em relação à bandeira vermelha 2, que vigorou em outubro, e à bandeira vermelho 1, de setembro.

“Tivemos uma boa notícia com a bandeira amarela. Muitos de vocês, imagino, estão recalculando as expectativas de inflação de novembro”, disse o banqueiro central durante evento com investidores promovido pelo Itaú em paralelo às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) na capital dos Estados Unidos.

A inflação de serviços está em nível alto no mundo, diz Campos Neto Foto: Raphael Ribeiro/BCB