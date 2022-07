Arteris, dona de concessões de rodovias como a Régis Bittencourt, é colocada à venda

Donos da Arteris, o fundo canadense Brookfield e a gestora espanhola de rodovias Abertis contrataram o banco americano Morgan Stanley para vender a concessionária de rodovias Arteris, apurou o Estadão. A empresa administra hoje mais de 3 mil quilômetros de rodovias nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Dentre as rodovias sob concessão da Arteris está a Regis Bittencourt.

Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Sul do País, é uma das administradas pela Arteris Foto: Carla Carniel/Reuters

Segundo fontes, o Morgan Stanley já iniciou a sondagem com potenciais compradores, mas muitas empresas declinaram, porque o prazo de concessão da maioria das concessões da Arteris é considerado curto. Outro fator que tem pesado contra o negócio é a negociação em período eleitoral, o que aumenta a aversão ao risco dos investimentos – ainda mais em um segmento que envolve o poder público.

Conforme uma fonte, um desentendimento entre os sócios explica a razão do processo de venda mesmo neste contexto. “O problema, muitas vezes, pode estar no exterior”, disse uma outra pessoa que lida com fusões e aquisições.

Histórico

A Arteris foi criada em 1997, como OHL Brasil, do grupo espanhol de mesmo nome, quando participou das primeiras concessões em São Paulo. Já em 2012 a empresa foi vendida para a Participes en Brasil, da Abertis e da Brookfield. Neste mês, a Arteris anunciou um investimento de R$ 301 milhões em faixas adicionais na Fernão Dias.

Praça de pedágio da Arteris no interior de São Paulo Foto: Arteris/Via Paulista

Procurada, a Arteris não comentou até o momento.