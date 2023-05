Avião chinês faz 1º voo e quer brigar com Airbus e Boeing

A primeira aeronave para passageiros fabricada na China realizou seu voo comercial inaugural neste domingo (28), marcando a entrada do país com aviões produzidos localmente.

O jato C919, construído pela estatal Commercial Aviation Corp of China (Comac), transportou cerca de 130 passageiros no voo, segundo o jornal estatal China Daily.

A aeronave decolou na manhã de domingo (28) do aeroporto de Xangai Hongqiao e pousou menos de duas horas depois em Pequim. O voo foi operado pela estatal China Eastern Airlines.

China estreia na aviação comercial com aeronave de fabricação própria e vai concorrer com europeia Airbus e a americana Boeing Foto: AFP

A iniciativa faz parte da tentativa chinesa de competir com gigantes da indústria como Boeing e Airbus no mercado global de aeronaves. Os jatos A320 da Airbus e B737 da Boeing são as aeronaves mais populares normalmente usadas para voos domésticos e regionais.

A China tem feito grandes investimentos na produção doméstica de aeronaves com objetivo de não depender de fabricantes estrangeiros.

Embora a Comac tenha projetado muitas das peças do C919, alguns de seus principais componentes ainda são provenientes do Ocidente, incluindo o motor.

A empresa planeja construir 150 aviões C919 por ano nos próximos cinco anos, de acordo com relatórios anteriores da mídia estatal.

O C919, que estava em desenvolvimento há 16 anos, tem um alcance máximo de cerca de 3.500 milhas (5.630 quilômetros) e foi projetado para transportar entre 158 e 168 passageiros.

Mais de 1.200 jatos C919 foram encomendados, diz a Comac. A China Eastern Airlines assinou contrato para comprar cinco deles./AFP