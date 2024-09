Bancos estão preocupados com impacto das bets na renda das famílias, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, voltou a defender nesta quinta-feira, 12, a antecipação da proibição do uso de cartões de crédito para o pagamento de apostas esportivas eletrônicas, feitas nas chamadas bets. De acordo com ele, os bancos estão preocupados com o comprometimento da renda das famílias que esse uso pode trazer.

“O foco da Febraban na discussão desse tema é a preocupação com o superendividamento, com o comprometimento da renda das famílias e o quanto que isso pode gerar de mais inadimplência no crédito, aumentando, inclusive, o custo do crédito”, disse ele a jornalistas durante o anúncio do fórum de entidades do setor de meios de pagamento, que discutirá temas deste segmento.

Presidente da Febraban defende que vedação ao uso do cartão de crédito em apostas esportivas seja antecipada para este ano Foto: Celso Doni/Febraban

Uma regulamentação do Ministério da Fazenda determina que os cartões não poderão ser utilizados no pagamento das apostas a partir do próximo ano. Isaac vem defendendo que essa vedação seja antecipada para este ano, diante do crescimento das apostas e do potencial efeito que esse crescimento pode ter sobre a capacidade das famílias de pagar suas dívidas.

“Eu já tive a oportunidade recente de tratar esse tema com ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad. Eu cheguei a ter uma audiência com o presidente Lula”, disse Isaac. De acordo com ele, essa é uma posição dos bancos e dele próprio.