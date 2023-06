‘Barbienização’ das casas: rosa choque chega à decoração e ao design de interiores

THE NEW YORK TIMES - Amanda Hansen adora um momento rosa choque. “Eu acho que sou naturalmente uma garota rosa ‘frufru’. Todas as minhas coisas. Tudo o que eu compro é sempre um pouco Barbie”, diz. “Então isso assumiu o controle.”

Amanda, uma designer gráfica em Tacoma, Washington, nos Estados Unidos, infundiu sua casa com cores adequadas para a Casa dos Sonhos da Barbie, de eletrodomésticos rosa da marca Smeg na cozinha a papel de parede floral roxo e rosa na sala de jantar e toneladas de detalhes coloridos no meio. O maior destaque, no entanto, é o oásis da Barbie no quintal. Lá, Hansen, 31 anos, instalou uma piscina pink acima do solo, que ela comprou na Amazon por cerca de US$ 150, e sombreou-a com um guarda-chuva com estampa de folha de bananeira. Ela pintou um piso xadrez rosa e branco no pátio de concreto e, em breve, uma cabana rosa com cortina listrada completará o espaço.

O quintal de Amanda Hansen, em Tacoma, Washington. Foto: Amanda Hansen via The New York Times

“Eu queria fazer isso com aquele sentimento de Palm Springs, com tudo rosa, tão Barbie quanto eu pudesse fazer parecer, como se não fosse um pequeno quintal aqui em Tacoma”, afirma Amanda. “Barbienização” (“barbiecore”, em inglês), uma paleta composta principalmente de rosa choque e tons rosados igualmente ousados como fúcsia e magenta, está surgindo na decoração de casa com o futuro lançamento do filme “Barbie” servindo como um catalisador.

Informações divulgadas pelo Pinterest, o serviço da web onde as pessoas podem salvar imagens em painéis virtuais, mostram que houve um aumento de 1.135% nas buscas por “quarto estética da Barbie” de maio de 2022 a maio de 2023. O serviço da web também viu um aumento em outras pesquisas para decoração rosa choque, incluindo decoração de banheiro e armários de cozinha, disse Swasti Sarna, diretor global de insights de dados do Pinterest.

Simplesmente usar rosa choque não é suficiente, as pessoas querem estar cercadas por ele em casa também.

O rosa choque se encaixa perfeitamente no maximalismo, que experimentou um ressurgimento nos últimos anos como uma resposta à estética minimalista “cool” que dominou os feeds do Instagram por tanto tempo. Durante a pandemia, as pessoas mergulharam em seus estilos pessoais em casa, de bolas de discoteca a ladrilhos feitos à mão.

Quando Amanda se casou com o marido há seis anos, ela deu uma chance à decoração no estilo “farmhouse” (casa de fazenda). “Não era meu estilo e eu percebi isso, mas eu estava tentando ser madura”, diz ela. “Então, meio que começou a acontecer um dia e eu acho que foi provavelmente há três ou quatro anos, e eu comecei a pintar as paredes e isso só aumentou.”

Em Nashville, Tennessee, Beverly Griffith sempre amou a cor e a incorporou à decoração de sua casa quando a comprou em 2017. “Rosa ‘millennial’ não é rosa o suficiente para mim”, afirma Beverly, 42 anos. O rosa “millennial” é um tom de rosa mais claro. O banheiro de Beverly, por exemplo, tem uma cortina de chuveiro rosa choque e uma banheira rosa e a cozinha recentemente reformada tem eletrodomésticos rosa choque, que ela mesma pintou.

O banheiro rosa-choque de Beverly Griffith em sua casa em Nashville, construída em 1915. Foto: Beverly Griffith via The New York Times

No início da pandemia, quando ela deixou o emprego como bartender, Beverly trouxe essa afinidade com o rosa choque para o exterior de sua casa também, pintando-o em três tons vibrantes diferentes. A casa virou sensação nas redes sociais e agora ela aluga para músicos e criadores de conteúdo que usam o espaço durante o dia. “Desde que pintei minha casa de rosa, conheci pessoas ou li comentários nas redes sociais dizendo que elas tinham vergonha de dizer que gostavam de rosa no passado”, diz ela. “Eles me agradeceram por ser tão evidentemente e confiantemente rosa.”

Beverly Griffith trouxe sua afinidade com o rosa choque para o exterior de sua casa também. Foto: Beverly Griffith via The New York Times

O rosa é frequentemente considerado uma cor feminina, mas nem sempre foi assim. De acordo com a Color Psychology, o rosa era originalmente usado por meninos porque era uma versão mais pálida do vermelho usado em uniformes militares. Eventualmente, o rosa foi renovado como uma cor de menina. O rosa choque fez sucesso quando a estilista italiana Elsa Schiaparelli lançou sua própria versão, chamada de “Shocking pink”, no meio da década de 1930.

A cozinha rosa choque de Beverly Griffith, em Nashville. Foto: Beverly Griffith via The New York Times

A boneca Barbie original nem usava rosa quando estreou em 1959, vestindo, em vez disso, um maiô preto e branco. “O mundo realmente fez a conexão do rosa com a Barbie nos anos 1970, quando começamos a nos apoiar consistentemente em embalagens predominantemente rosa como um identificador central da marca”, diz Kim Culmone, vice-presidente sênior e chefe de design da Barbie e de bonecas da Mattel. Os tons de rosa da Barbie evoluíram ao longo dos anos e, em 2008, o vibrante “Barbie Pink” tornou-se uma cor oficial da Pantone.

Com a Barbie “no ar”, as marcas estão aproveitando o momento. Após a colaboração do ano passado com a Mattel para comemorar o 60º aniversário da Casa dos Sonhos da Barbie, a empresa de móveis Joybird está em parceria com a fabricante de brinquedos em outra coleção que inclui sofás e cadeiras em um tom de rosa profundo, com lançamento previsto para julho.

Gifty Walker, diretor de merchandising e sourcing da Joybird em Los Angeles, observou que a Joybird tinha um sofá pink que era popular em 2016. Agora, o rosa choque está de volta e os clientes estão usando a cor para evitar os neutros tradicionais, como cinzas, marrons e beges. “Antes, essas cores mais ousadas eram reservadas para almofadas e tapetes e apenas para os detalhes da decoração, e agora vemos pessoas realmente fazendo delas uma peça âncora na sala”, afirma Walker.

Apartamento de Jasmine Mitchell tem detalhes em rosa. Foto: Jasmine Mitchell via The New York Times

Para Jasmine Mitchell, uma modelo de 30 anos, decorar com rosa choque permitiu que ela se conectasse com sua criança interior. Quando ela se mudou de Dallas para Los Angeles em 2021, ela projetou sua sala de estar em torno da cor. O primeiro item que ela comprou para a sala de seu apartamento foi uma cadeira de veludo rosa choque com pernas douradas. Luzes de LED ao redor das janelas lançam um brilho rosa à noite.

A modelo Jasmine Mitchell em rosa, segurando uma almofada da cor 'Barbie pink'. Foto: Jasmine Mitchell via The New York Times

“Gosto dos outros tons de rosa, mas o rosa choque faz alguma coisa. É eletrizante. Me deixa tão feliz e me faz sentir viva”, diz Jasmine. “Então eu meio que deixo meu eu mais jovem me guiar.”