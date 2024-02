Brasil fecha 2023 com déficit de US$ 28,6 bilhões nas contas externas

BRASÍLIA - O Brasil terminou o ano passado com um déficit de US$ 28,6 bilhões em suas transações correntes com o exterior(uma conta que reúne a balança comercial, a balança de serviços e as transferências de recursos), segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 5, pelo Banco Central. Este é o melhor desempenho anual desde 2020, quando o saldo foi negativo em US$ 28,207 bilhões. Em 2022, o resultado foi deficitário em US$ 48,253 bilhões - dado revisado pelo BC.

Por outro lado, a entrada de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 61,952 bilhões em 2023, equivalentes a 2,85% do Produto Interno Bruto (PIB). O número representa uma queda de 17% nos investimentos estrangeiros no País em relação a 2022, quando o montante havia sido de US$ 74,606 bilhões - dado atualizado hoje pelo BC. O desempenho foi o pior desde 2021, quando a entrada desses recursos somou US$ 46,439 bilhões no acumulado do ano. A estimativa do BC para 2023 era de IDP de US$ 60 bilhões, projeção que foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro. Mas, segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, o ponto positivo é que o IDP segue bem superior ao déficit em conta corrente - o investimento direto externo costuma financiar o saldo negativo das transações correntes.

Dados das contas externas foram apresentados nesta segunda-feira pelo BC Foto: Wilton Junior/Estadão

De acordo com Rocha, a principal queda do IDP em 2023 ocorreu em operações intercompanhias. O recuo de um ano para o outro foi de 48%, segundo ele. Ele disse também que, para esses investimentos, importa muito mais a perspectiva de crescimento do País no longo prazo do que os dados correntes. “Quando o País cresce, espera-se que o IDP cresça, mas pode ter alguma defasagem. Não é apenas o resultado corrente que importa, mas a perspectiva do crescimento do país, inserção global, retorno etc.”, disse.

Para 2024, há perspectiva de aumento do IDP pelo Banco Central. De acordo com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro, a projeção da instituição é de ingressos de US$ 70 bilhões.

Turismo

Fernando Rocha informou ainda que o gasto de estrangeiros com turismo no Brasil em 2023 superou anos de grandes eventos internacionais realizados no País, como a Copa do Mundo de Futebol (2014) e a Olimpíada (2016). “As receitas com viagens em 2023 foram reflexo dos maiores gastos de estrangeiros no Brasil na série histórica (do BC)”, comentou o técnico durante entrevista coletiva. No ano passado, o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 6,907 bilhões.

Apesar disso, a conta de viagens registrou déficit de US$ 7,624 bilhões em 2023. De acordo com Rocha, o resultado negativo é o maior desde a pandemia, mas ainda bem abaixo do de 2019, período imediatamente anterior ao início do surto. “As receitas com viagens têm alta maior do que as despesas, o que é bom para o turismo”, disse.