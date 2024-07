Boletim Focus: mercado eleva previsão de inflação e de PIB para 2024

“O presidente determinou que se cumpra o arcabouço fiscal. Não há discussão a esse respeito”, disse Haddad. “A lei complementar foi aprovada, inclusive ela se conjuga com a Lei de Responsabilidade Fiscal. São leis que regulam as finanças públicas do Brasil e elas serão cumpridas em 2024, 2025, 2026. O compromisso nosso é de cumprimento.”

O arcabouço impõe como meta um déficit primário zero este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para cima ou para baixo. O antigo alvo do ano que vem - de superávit primário de 0,5% do PIB - foi alterado em abril, também para um déficit zero.

A mediana para o déficit nominal de 7,25% do PIB este ano, contra 7,20% uma semana atrás. Há um mês, a projeção era de 7,04%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público como proporção do PIB passou de 63,70% para 63,85% em 2024, contra 63,65% um mês antes. A estimativa intermediária para 2025 ficou em 66,40%, mesmo nível da semana anterior. Um mês atrás, era de 66,50%.