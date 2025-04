Bolsas da Ásia desabam, e Hong Kong tem maior tombo desde 1997; Europa segue em ‘modo pânico’

Segundo o The New York Times, banqueiros, executivos e traders disseram no fim de semana que sentiram flashbacks da crise financeira global de 2007-2008, que derrubou vários gigantes de Wall Street. Deixando de fora o pânico brutal, mas relativamente curto, do mercado que irrompeu no início da pandemia do coronavírus, a velocidade do declínio do mercado na semana passada − as ações caíram 10% em apenas dois dias − foi superada apenas pelas ondas de vendas que ocorreram quando o Lehman Brothers entrou em colapso em 2008.

Assim como naquela época, a amplitude da queda repentina − com petróleo, cobre, ouro, criptomoedas e até mesmo o dólar pegos na liquidação − fez os maiores jogadores de Wall Street se perguntarem qual de seus concorrentes e contrapartes foi pego de surpresa. Os bancos pediram aos clientes de negociação que aportassem fundos adicionais se quisessem continuar tomando dinheiro emprestado para negociar − as chamadas de margem que não chegaram nem perto do nível de uma geração antes, mas ainda assim estão causando desconforto.

Efeito imediato

O tarifaço de Trump provocou uma grande turbulência nos mercados globais na semana passada. As principais Bolsas de todo o mundo tiveram perdas gigantescas após o anúncio, na quarta-feira, 2. Nos Estados Unidos, por exemplo, as perdas passaram dos 10% em apenas dois dias. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, caiu 4,84% na quinta-feira, 3, e mais 5,50% na sexta-feira, 4. Já o índice Nasdaq, que tem uma influência maior das empresas de tecnologia, caiu respectivamente 5,97% e 5,82%.