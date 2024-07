Bolsonaro chama membro de GT da reforma e diz ser contra aumento de carga para qualquer setor

Passarinho também se reuniu, no mesmo dia, com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os encontros ocorreram de forma separada, já que Bolsonaro e o dirigente do partido não podem se comunicar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das investigações sobre suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na conversa com Passarinho, o ex-presidente reforçou ser contra qualquer aumento de carga tributária, independentemente de setor. Na emenda constitucional aprovada no ano passado, há uma trava para impedir o aumento da carga tributária do País em geral, mas a elevação pode ocorrer para setores específicos, que passarão a pagar mais impostos do que hoje.