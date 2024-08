O estudo analisou dados de 600 mil cartões roubados por vários tipos de malwares ao redor do mundo. O Brasil teve 39.334 cartões com informações roubadas, atrás apenas do Estados Unidos, país que mais teve esse tipo de informação roubada na internet, com 73.001 cartões roubados. Após o Brasil está a Índia, com 35.285 cartões com informações roubadas, em terceiro lugar. México, com 26.680 cartões com informações roubadas, e a Argentina, com 25.283 cartões roubados, seguem a lista na quarta e quinta posição, respectivamente.