O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta semana um pacote de novas medidas, incluindo a ampliação da isenção do imposto de renda para salários até R$ 5 mil. Durante uma entrevista coletiva na manhã desta quinta, 28, Haddad afirmou que o País está no “caminho certo”. “O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo, entre as dez maiores economias”, disse o ministro.

Mas, afinal, o Brasil está entre as dez maiores economias do mundo? Sim, o Brasil voltou a fazer parte do seleto grupo em 2023, ficando no 9º lugar, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Fernando Haddad anunciou uma série de novas medidas em pronunciamento na quarta-feira, 27 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

PUBLICIDADE O Brasil saiu do top 10 em 2020, quando caiu para a 12ª posição. Em 2022, o Brasil foi classificado como a 11ª maior economia global. Em 2024, o País deve continuar entre as dez maiores economias do mundo, segundo projeções do FMI no último relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado em outubro. O Brasil deve ficar em 10º lugar, com um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em US$ 2,19 trilhões.

O FMI voltou a melhorar a projeção de crescimento do Brasil em 2024: o PIB brasileiro deve crescer 3%, o que representa um aumento de 0,9 ponto porcentual em relação à estimativa anterior, de 2,1%. Caso o cenário previsto pelo FMI se materialize, o País vai apresentar uma leve aceleração em relação a 2023, quando cresceu 2,9%.

Veja a seguir o ranking das maiores economias do mundo, segundo as projeções do FMI.