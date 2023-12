A Nestlé Brasil anunciou na quarta-feira, 29, que pretende investir mais de R$ 6 bilhões no País entre este ano e o fim de 2025. Os recursos serão destinados ao avanço da agenda de sustentabilidade, à implementação de novas tecnologias, com foco também na indústria 4.0, e à expansão das unidades fabris, incluindo a construção de uma nova fábrica, informou a empresa de alimentos.

Na área de Chocolates e Biscoitos, a Nestlé planeja inaugurar em 2024 uma nova linha de KitKat na fábrica de Caçapava (SP), além de ampliar para um total de seis linhas exclusivas na unidade até 2028. O modelo de lojas KITKAT Chocolatory também passará por expansão até o final do ano, chegando a 12 lojas e quiosques.

No mercado de petcare, os investimentos também serão direcionados para a construção de uma segunda fábrica de Nestlé Purina no País, em Vargeão (SC). “A nova fábrica nascerá sob o conceito de indústria 4.0 e atenderá à crescente demanda por alimentos úmidos para cães e gatos no mercado interno e externo, consolidando o Brasil como importante plataforma de exportação para outros países da América Latina, EUA e Europa”, disse a empresa, que já vinha ampliando sua produção em Ribeirão Preto (SP) ano a ano.

Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

Já na frente de cafés, a empresa planeja seguir agregando valor ao produto, adquirindo 100% do café certificado e de origem sustentável, como faz desde 2019, usando energia renovável na produção, apoiando a reciclagem de cápsulas e investindo em agricultura regenerativa na cadeia fornecedora.

Em nota, Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, afirmou que o País é hoje o terceiro maior mercado da empresa no mundo. “E o crescimento ainda mais acelerado dos nossos negócios passa por um investimento robusto em diferentes frentes: de expansão e novas tecnologias nas fábricas e nas cadeias de fornecimento, às novas práticas em agricultura regenerativa e portfólio cada vez mais amplo e diversificado, sempre com foco em soluções que levem saúde, nutrição e bem-estar da pré-concepção ao envelhecimento saudável.”