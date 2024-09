País tem saldo positivo de 232 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto

BRASÍLIA - Após a criação de 190.619 vagas em julho (dado revisado nesta sexta-feira, 27), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 232.513 vagas de trabalho com carteiras assinadas em agosto, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho.

PUBLICIDADE O resultado do oitavo mês de 2024 decorreu de 2.231.410 admissões e 1.998.897 demissões. O saldo é o melhor resultado para este mês desde 2023, considerando a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020 (sem ajustes). Em agosto de 2023, houve abertura de 219.669 vagas com carteira assinada, na série ajustada. O mercado financeiro esperava uma aceleração do ritmo de criação de emprego na comparação com julho e o resultado veio abaixo das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a criação líquida de 241 mil vagas com carteira assinada e o intervalo das estimativas, todas positivas, variava de 180 mil a 280 mil vagas formais criadas.

Abertura de vagas de trabalho com carteira assinada em agosto no Caged foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços em agosto Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Setor de serviços

A abertura líquida de 232.513 vagas de trabalho com carteira assinada em agosto no Caged foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 118.364 postos formais, seguido pela indústria, que abriu 51.634 vagas.

Já o comércio gerou 47.761 vagas em agosto, enquanto houve um saldo de 13.372 contratações na construção. A agropecuária registrou abertura de 1.401 vagas no mês.

No oitavo mês do ano, as 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com saldo positivo de 60.770 postos de trabalho. Já o menor saldo positivo de vagas em agosto foi no Acre (352).

O Rio Grande do Sul registrou um saldo positivo de empregos em agosto de 2024 (+10.413), consolidando a retomada iniciada em julho de 2024 (+6.682). Esse resultado contrasta com os saldos negativos observados em maio (-21.993) e junho (-8.526), impactados pela calamidade climática que atingiu o Estado.

Publicidade

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.156,86 em agosto. Comparado ao mês anterior, houve uma redução de R$ 7,54 no salário médio de admissão, uma queda de 0,3%.