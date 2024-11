Caixa espera manter ritmo no crédito imobiliário em 2025 apesar das restrições da poupança

“Nós não trabalhamos com uma perspectiva de redução, isso no crédito SBPE (com recursos da poupança). Na habitação social, depende do orçamento que for colocado pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)”, disse o vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano, em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco no terceiro trimestre.

De janeiro a outubro deste ano, a Caixa aplicou R$ 190 bilhões em crédito imobiliário, somadas as operações financiadas por meio de recursos da poupança e as feitas via FGTS. Mesmo direcionando clientes elegíveis para as linhas do FGTS, o orçamento disponível para as linhas do SBPE foi consumido em ritmo mais rápido do que o esperado.