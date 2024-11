“Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação”, informa a nota da instituição.

Segundo dados do painel de registro de incidentes com dados pessoais do Banco Central, esta foi a 11º vazamentos de chaves Pix reportado neste ano. Até agora, foram 259.998 chaves Pix vazadas, sendo que mais de um terço delas (87.368), em um único incidente, o envolvendo a SumUp SCD (Sumup Sociedade de Crédito Direto S.A.), entre os dias 28 de setembro de 2023 a 16 de março de 2024.