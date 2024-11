Já na última segunda-feira, 4, Itaú, C6 Bank e PicPay também se anteciparam a já passaram a oferecer o Pix por aproximação. No caso do Itaú, o pagamento pode ser feito em todas as maquininhas da Rede, as chamadas laranjinhas. Já o C6 Bank e PicPay foram os primeiros a aderir à carteira digital do Google, que foi possível por meio de uma parceria com o BC. A tendência é que outras também venham a aderir, segundo os envolvidos.

“Antes só quem tinha um cartão podia se aproveitar dessa vantagem, agora todos podem ter a mesma agilidade e facilidade ao realizar seus pagamentos. Isso ajuda a eliminar barreiras e nos coloca diante de mais um marco na evolução da experiência financeira brasileira”, afirma Pedro Romero, diretor de Wallet&Banking no PicPay, em nota emitida pela instituição.