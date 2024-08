Campos Neto fala de processo lento de desinflação durante simpósio de Jackson Hole

A apresentação prossegue tratando das medidas de apoio, intervenções e endividamento, com dados sobre a energia de medidas fiscais de alívio do Brasil e Europa e balanços dos Estados Unidos. Sobre o Brasil, Campos Neto falou das medidas com impacto fiscal, como o avanço de programas sociais como o Bolsa Família, do crédito direcionado do BNDES e estimativas da taxa neutra de juros.

O presidente destacou três situações de outros países. O primeiro ponto foi em relação à política monetária do Japão e o impacto nos mercados - no início de agosto, a elevação dos juros no País provocou forte turbulência nos mercados, com um tombo na Bolsa de Tóquio que afetou outras bolsas. Ele também falou sobre o impacto das eleições dos Estados Unidos na inflação, com mudanças possíveis em política fiscal, tarifas de importação e regras para imigração. No caso da China, ele destrinchou alguns dados de atividade econômica, como mercado imobiliário e índice de utilização da capacidade e como isso reflete na economia global.