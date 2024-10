Carrefour desiste do modelo de loja autônoma em condomínios

O Carrefour desistiu do modelo de lojas autônomas em condomínio. A maior rede de supermercados do País fechou, numa tacada só, 29 lojas localizadas na cidade de São Paulo e no ABC Paulista, no último final de semana. A decisão pegou de surpresa os moradores. A maioria das lojas está em condomínios residenciais, mas também há unidades em prédios de escritórios.

A empresa confirma, por meio de nota, que "a decisão de encerrar as operações de lojas autônomas Express em condomínios residenciais está pautada pela estratégia de negócios da companhia". A guinada ocorre mais de dois anos e meio depois de a companhia francesa ter eleito o modelo de loja autônoma em condomínio como uma das prioridades. Em fevereiro de 2022, João Gravata, na época diretor de Proximidade da varejista, disse ao Estadão que o plano para aquele ano era acelerar a abertura de lojas autônomas em condomínios residenciais em relação à expansão dos pontos convencionais com a bandeira Express.

Carrefour sai do segmento de lojas autônomas em condomínios Foto: Isabella Barbosa

O foco da expansão seria a Grande São Paulo, onde a varejista teria feito um mapeamento e identificado que haveria um bom espaço a ser ocupado nessa região. Na época, a rede varejista tinha 14 lojas autônomas em funcionamento.

Surpresa

“Foi um choque”, resume Thamara Agnolo, síndica do condomínio Dez Anhaia Melo, com duas torres e 444 apartamentos, na Vila Prudente, bairro da zona leste de São Paulo.

Ela conta que no último sábado, 5, a funcionária do Carrefour, responsável em fazer a reposição de mercadorias da loja, avisou a portaria do condomínio de que a loja seria encerrada. “Ela trancou a loja e colocou um aviso na porta”, conta a síndica.

A unidade estava em funcionamento no condomínio havia um ano e meio e tinha um bom movimento, segundo a Thamara, especialmente aos sábado.

A síndica mandou mensagens de WhatsApp para a pessoa do Carrefour responsável pela loja, mas até esta quinta-feira, 10, não tinha obtido resposta.

“Mandamos o contrato para o nosso departamento jurídico, porque há uma cláusula de multa rescisória, eles teriam de avisar com 30 dias de antecedência que encerrariam as atividades”, diz a síndica.

O condomínio já está procurando outras opções de mercado para ocupar o espaço e também tem sido abordado por outras varejistas que souberam do encerramento das atividades do Carrefour.

O Hirota, por exemplo, que está nesse segmento desde julho de 2020 e tem hoje 133 lojas autônomas em funcionamento em condomínios na cidade de São Paulo, foi procurado para substituir o Carrefour. “Fomos procurados por 12 condomínios e estamos em processo de apresentação de proposta”, diz Helio Freddi, diretor do Hirota.

O que deu errado?

O Carrefour não detalha os motivos que o levaram a desistir das lojas autônomas. Segundo o consultor Eugênio Foganholo, sócio da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, a especialidade do Carrefour é atender o consumidor nas compras de grandes volumes, seja por meio dos hipermercados com a bandeira Carrefour, seja por meio do atacarejo com a bandeira Atacadão. “O modelo de loja autônoma é radicalmente oposto a esses.”