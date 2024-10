Guerra de preços na China reduz lucro de empresas e cria problema econômico para o país

Quando Lin Yunyun começou a vender fraldas há dois anos no Pinduoduo, o site de comércio eletrônico de rápido crescimento da China, ela não estava preparada para a incansável reclamação sobre os preços.

PUBLICIDADE O Pinduoduo, popular entre os consumidores chineses por seus descontos, enviava “lembretes” sempre que outros vendedores baixavam seus preços abaixo dos dela. Quando Lin reduzia seus preços, o site promovia temporariamente seus produtos - apenas para avisá-la, alguns dias depois, que eram necessárias mais reduções para o site continuar a atrair clientes para seus produtos. “A plataforma continua me lembrando de baixar os preços”, disse Lin, 28 anos, que mora em Zhangzhou, uma cidade no sudeste da China. “Se eu reduzir meu preço ainda mais, não ganharei dinheiro.”

Nenhuma empresa personifica o momento deflacionário da China como a Pinduoduo. Os compradores migram para o aplicativo por causa de seus descontos surpreendentes, resultado de sua pressão inabalável para baixar os preços. Como o segundo maior varejista online do país, ele é o destino de compras preferido daqueles que adotam os chamados gastos reduzidos - uma máxima alimentada pelas mídias sociais dos consumidores chineses que não economizam.

Atormentados por uma crise imobiliária sem fim à vista e por um mercado de trabalho vacilante, os consumidores chineses estão gastando menos e economizando mais. Os preços estão caindo e os lucros estão diminuindo. As empresas estão hesitantes em contratar mais funcionários ou investir no futuro, alimentando ainda mais preocupações com a economia.

Após uma série de meias-medidas que não conseguiram revigorar a economia, Pequim finalmente sinalizou que está pronta para tomar medidas mais agressivas, embora não esteja claro até onde está disposta a ir. No final do mês passado, o governo anunciou cortes nas taxas de juros e outras iniciativas para reavivar o mercado imobiliário, bem como medidas para apoiar os mercados de ações.

E, apesar das sugestões de gastos fiscais adicionais para colocar mais dinheiro nas mãos dos consumidores chineses, o governo não revelou nenhum plano específico. O Rhodium Group, uma empresa de pesquisa, disse em uma nota que os formuladores de políticas demonstraram mais disposição para agir sobre a economia, mas as pressões deflacionárias estavam entre as várias questões importantes que ainda não foram resolvidas.

O deflator do produto interno bruto da China, um indicador econômico que mede os preços de forma ampla em toda a economia, sofreu uma contração por cinco trimestres consecutivos, a mais longa queda em um quarto de século. Em última análise, isso significa que a economia pode não estar crescendo tão rápido quanto o principal valor do PIB - que Pequim pretende aumentar em cerca de 5% este ano - sugere.

O governo havia direcionado a maior parte do foco de sua política para o apoio à produção e ao investimento. Embora isso tenha mantido as fábricas chinesas em funcionamento, deixou o país e seus parceiros comerciais globais inundados de produtos em excesso. A abundância de oferta está ajudando a manter os preços baixos, e é aí que entra a Pinduoduo. Como uma parte cada vez maior dos gastos na China está sendo feita online, as reduções de preços no aplicativo e em outras plataformas de comércio eletrônico, que copiaram seu sucesso, contribuíram para uma deflação. Cerca de 60% dos consumidores do país compram por meio do comércio eletrônico, representando mais de um terço de todos os gastos no varejo, de acordo com o HSBC.

“A Pinduoduo é tanto a consequência quanto a causa da deflação”, disse Donald Low, professor de prática em políticas públicas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong.

Fundada em 2015, a Pinduoduo cresceu mais rapidamente do que seus rivais mais estabelecidos, expandindo-se recentemente para o exterior com sua marca Temu. Em seu trimestre mais recente, a Pinduoduo disse que a receita havia aumentado 86%. No entanto, ela alertou que os lucros futuros podem ser afetados porque planejava investir pesadamente para dar suporte a comerciantes de “alta qualidade”.

Colin Huang, fundador da Pinduoduo e um dos homens mais ricos da China, disse que um dos principais valores da empresa não é vender produtos baratos, mas oferecer produtos que os clientes sintam que são mais baratos do que deveriam. No início deste ano, Lin, vendedora em Zhangzhou, disse que a Pinduoduo a havia inscrito em um “sistema automatizado de rastreamento de preços” para permitir que a empresa baixasse o preço de suas fraldas sempre que detectasse produtos similares disponíveis por menos. Alguns meses após ter optado por sair do programa, ela descobriu que a configuração havia sido ativada novamente. A Pinduoduo, que não respondeu às solicitações de comentários para este artigo, disse que esse recurso ajuda a melhorar a “eficiência operacional” dos comerciantes e, ao mesmo tempo, oferece aos clientes produtos com preços mais competitivos.

Os economistas têm estudado as consequências do comércio eletrônico sobre os preços há anos.

Em meados da década de 2010, os economistas começaram a citar algo chamado Efeito Amazon, pela influência exercida pelo varejista online dominante Amazon.com para reduzir os preços na Web e nas lojas físicas. Quase todos os varejistas, inclusive a Amazon, acompanham os preços uns dos outros e, em seguida, ajustam os seus próprios preços usando o chamado preço dinâmico, quando os preços mudam conforme as condições do mercado.

Zhang Zhuo, um jornalista chinês, escreveu um post intitulado “Quanto melhor é o Pinduoduo, piores são os tempos”. No artigo, que foi removido do WeChat, o aplicativo de mensagens dominante na China, ela disse que o Pinduoduo condicionou os compradores a ignorar as marcas e procurar as opções mais baratas.

Os comerciantes online, escreveu Zhang, “têm apenas duas opções: baixar o preço ou sacrificar as vendas”.

Lulu Qi começou a vender acessórios de vestuário, toalhas, capas de celular e cabos de carregamento na Pinduoduo em 2018, mas ela disse que as exigências da plataforma se tornaram excessivas.

A Pinduoduo continuava se oferecendo para direcionar clientes em potencial para seus produtos se ela cumprisse os preços sugeridos pelo aplicativo. Mas ela não podia fazer isso porque eles estavam bem abaixo dos preços que ela havia pago para adquirir os produtos.

“É impossível fazer negócios a esse preço”, disse Qi, que mora em Shenzhen, uma cidade no sudeste da China.

Outras políticas da Pinduoduo também dificultam o lucro dos comerciantes, disse ela. Os compradores que não estão satisfeitos com um produto podem exigir um reembolso sem devolver o item. Isso acontece com Qi cerca de cinco vezes por dia, disse ela. Ainda assim, os comerciantes disseram que era difícil deixar a Pinduoduo porque os clientes eram fiéis.

Um comprador da Pinduoduo, Gao Ning, administrador de um escritório em Pequim, disse que, no início, desconfiava de usar a plataforma, mas descobriu que era uma maneira conveniente de comprar mantimentos. Agora, ele também compra papel higiênico, sacos de lixo, latas de lixo, sabão para louça e ração para gatos no site.

“A Pinduoduo ainda é um pouco mais barata”, disse ele. Ele descobriu que os mesmos itens eram mais baratos lá do que em outros sites, porque “todo mundo vai lá esperando uma boa relação custo-benefício”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.