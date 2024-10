Carrefour vende 15 imóveis para fundo imobiliário da Guardian por R$ 725 milhões

O Carrefour anunciou nesta terça-feira, 22, que vendeu para o Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate, gerido pela Guardian Gestora, 15 imóveis próprios onde estão localizadas lojas operadas pela companhia ou suas afiliadas sob a bandeira Atacadão, no valor total de R$ 725 milhões.

PUBLICIDADE A transação inclui a celebração de contratos de locação na modalidade “sale-leaseback” (a empresa busca vender o imóvel que possui enquanto celebra um contrato de locação com o comprador do prédio), com prazo inicial de 13 anos, renováveis por períodos adicionais de cinco anos. As despesas com aluguel desses imóveis serão de aproximadamente R$ 4,8 milhões por mês. “A operação e seu nível de valuation (avaliação) demonstram a qualidade e a robustez dos ativos imobiliários do Grupo Carrefour Brasil”, destaca a companhia por meio de fato relevante.

A operação está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A expectativa é de que o negócio seja fechado ainda em 2024.

Conforme o Carrefour, o negócio está alinhado à estratégia do grupo de 'destravar valor de portfólio imobiliário' Foto: Felipe Rau/Estadão

Segundo o Carrefour, o negócio está alinhado à estratégia do grupo de “destravar valor de portfólio imobiliário”, com foco na monetização dos ativos, maximização dos retornos para seus acionistas e melhor alocação de capital.

O grupo também destacou que “continua avaliando outras operações envolvendo o restante de seus ativos imobiliários”.

Alta de 4,8% nas vendas no 3º trimestre

As vendas consolidadas brutas do Carrefour Brasil somaram R$ 29,5 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 4,8% ante o mesmo período de 2023, de acordo com os dados preliminares e não auditados do período divulgados nesta terça-feira, 22.

As vendas no critério mesmas lojas (LFL) do Atacadão cresceram 5,6%; no Sam’s Club subiram 3,2% e no Carrefour Varejo ex-gasolina avançaram 7,1%. Segundo comunicado ao mercado, a inflação alimentar média encerrou o trimestre com uma alta de 5% na comparação anual.

No e-commerce, o valor bruto de mercadorias (GMV) atingiu R$ 3 bilhões, o que significou 10,5% das vendas e um aumento de 21% ante o terceiro trimestre de 2023, impulsionado pelo crescimento nas vendas 1P, de 39,7%, que atingiu R$ 1,8 bilhão no trimestre.

Já o Banco Carrefour registrou faturamento de R$ 17,1 bilhões, alta de 13,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Carrefour destacou que as vendas no trimestre no segmento Cash&Carry totalizaram R$ 21,4 bilhões, em função do crescimento das vendas LFL e expansão, com adição de 13 novas lojas do Atacadão nos últimos 12 meses.

Segundo a empresa, a dinâmica de volumes foi positiva no período de julho a setembro, apesar da desaceleração sequencial no consumo, especialmente de negócio com empresas (B2B), em razão do impacto da deflação mês a mês ocorrida em julho e agosto. “Alcançamos um volume de vendas muito forte em setembro quando comparado aos dois meses anteriores, o que ajudou o Atacadão a atingir crescimento LFL acima do mercado durante o trimestre”, destaca o Carrefour no comunicado. No terceiro trimestre, a empresa inaugurou três novas lojas Cash&Carry (uma conversão de hipermercado e duas conversões de supermercados) e quatro novos Sam’s Club (quatro conversões de hipermercados). /Com Júlia Pestana