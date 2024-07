Um casamento extravagante exibe ao mundo a Era Dourada da Índia

NOVA DÉLHI - O filho mais novo do indiano Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, casou-se com sua noiva em Mumbai, o final de uma extravagância de meses que sinalizou a chegada apoteótica do bilionário indiano ao cenário global - e apresentou ao mundo a Era Dourada do país.

Durante a maior parte do ano, as festividades em torno das núpcias de Anant Ambani e Radhika Merchant, filha de um outro magnata indiano, chamaram a atenção por suas luxuosas demonstrações de riqueza. Milhões de dólares foram gastos em diamantes e esmeraldas do tamanho de cartões de crédito, em sáris de alta costura, em convites de casamento feitos de prata e ouro.

Anant Ambani, filho do bilionário Mukesh Ambani, se casou com Radhika Merchant Foto: Reliance Industries/AP

O espetáculo serviu como um convite para dar uma olhada nos escalões mais altos da Índia, onde alguns indivíduos e famílias acumularam fortunas surpreendentes nos últimos anos. Impulsionados pelo crescimento acelerado e por um governo que dá apoio, o número e a riqueza dos bilionários indianos aumentaram. Eles são os senhores da economia indiana, administrando as redes telefônicas que conectam milhões de pessoas, os hospitais que as tratam, os supermercados onde fazem compras e os arranha-céus onde muitos moram.

Muito dinheiro, na mão de poucos

Em 2000, a Índia tinha nove bilionários, de acordo com a Oxfam. Agora, o país tem 200 bilionários, que coletivamente detêm cerca de US$ 1 trilhão em riqueza, de acordo com a Forbes - quase um quarto do produto interno bruto do país (PIB) em 2023.

Sua ascensão vertiginosa é gritante em um país onde muitos vivem abaixo da linha da pobreza ou próximo a ela, refletindo a extrema desigualdade da Era Dourada dos Estados Unidos, quando os chamados “barões ladrões” ostentavam suas joias em meio à extrema miséria.

Kavil Ramachandran, professor de empreendedorismo da Indian School of Business, disse que havia mais bilionários com carteiras mais recheadas porque a Índia manteve uma alta taxa de crescimento por mais de duas décadas. Isso criou um grande mercado interno para bens e serviços e levou as empresas indianas a buscar novos negócios, combinando oportunidade com ambição.

“É uma consequência do rápido crescimento e do empreendedorismo”, disse Ramachandran.

Em 2002, Radhakishan Damani percebeu a oportunidade de um supermercado e abriu sua primeira loja em Powai, um subúrbio de Mumbai. Mais de duas décadas depois, sua empresa Avenue Supermarts administra uma das redes de supermercados mais populares do país, a DMart. Damani, que tem um patrimônio líquido de US$ 17 bilhões, às vezes é chamado de “rei do varejo” da Índia.

Um estudo recente sobre riqueza e desigualdade na Índia, intitulado “The Rise of the Billionaire Raj” (A ascensão do bilionário Raj), constatou que a riqueza total dos bilionários aumentou constantemente de menos de 5% da renda nacional na década de 1990 para mais de um quinto em 2022.

“Tudo isso sugere que pelo menos os muito ricos parecem estar se saindo muito bem nos últimos anos”, escreveram os autores.

Mukesh Ambani e sua esposa Nita Ambani Foto: Rafiq Maqbool/AP

Gautam Adani, cujo conglomerado, o Adani Group, é o maior operador de portos da Índia, aproveitou o boom do transporte marítimo, da infraestrutura e da energia do país para construir um patrimônio líquido de mais de US$ 80 bilhões.

A ascensão de Adani coincidiu com a do primeiro-ministro Narendra Modi, com quem ele compartilha laços estreitos e cujas ambições para a Índia desencadearam um frenesi de construção. Por toda parte, há novas pontes, rodovias, túneis e trilhos de trem de alta velocidade - e a empresa de Adani está no centro de muitos deles.

Os Ambani são a primeira família do capitalismo tardio indiano

Ambani, cuja fortuna de US$ 115 bilhões também o torna o homem mais rico da Ásia, há muito tempo está no topo do crescimento explosivo da riqueza na Índia. A Reliance Industries, o gigantesco conglomerado fundado por seu pai e que é a fonte de grande parte da fortuna de sua família, tem servido, às vezes, como um representante da ascensão econômica da Índia.

Seus negócios incluem uma das maiores refinarias de petróleo do mundo, a maior rede de telefonia móvel da Índia, empreendimentos de televisão e entretenimento e uma popular cadeia de supermercados.

O bilionário Mukesh Ambani (centro) posa com o filho Anant e a esposa Nita no casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant em Mumbai na sexta-feira 12 Foto: Rajanish Kakade/AP

Muitos indianos veem na impressionante ascensão de Ambani em termos de estatura e riqueza uma versão da Índia que eles querem: um país que não faz um jogo para chamar a atenção, mas que a exige. Alguns até se orgulham do fato de o casamento de seu filho ter atraído tanta atenção mundial. Para eles, a pobreza da Índia é um fato previsível; essa opulência, não.

“Com base no nível de riqueza dos Ambanis, o casamento é perfeito”, disse Mani Mohan Parmar, um morador de Mumbai de 64 anos.

Até mesmo o homem comum aqui na Índia gasta mais do que sua capacidade em um casamento Mani Mohan Parmar, morador de Mumbai

“Até mesmo o homem comum aqui na Índia gasta mais do que sua capacidade em um casamento”, disse Parmar. “Portanto, não é nada demais se falarmos de Ambani. Ele tem tanto dinheiro por conta da graça de Deus, então por que não deveria gastá-lo de acordo com sua escolha?”

Alguns questionam as exibições ostensivas de riqueza

Rashmi Venkatesan, que leciona direitos humanos e cultura popular na Escola Nacional de Direito da Universidade da Índia, considerou peculiar a “natureza pública conscientemente explícita” do casamento de Ambani.

Para Venkatesan, a celebração foi mais do que o fato de os ricos ficarem mais ricos; ela ficou incomodada com o que chamou de “valorização” desse tipo de riqueza.

A novidade não é apenas o crescimento alucinante da riqueza dos bilionários, mas também a forma como essa riqueza criou um novo tipo de realeza em um país bem familiarizado com os marajás.

Assim como as famílias reais do passado, os bilionários de hoje estão cada vez mais mantendo sua riqueza dentro de sua classe, seja por meio de sucessão dinástica ou por casamento. Cada um dos três filhos de Ambani está liderando três linhas diferentes de negócios da Reliance.

Em 2018, a filha de Ambani, Isha, casou-se com Anand Piramal, filho do bilionário Ajay Piramal, que dirige um dos gigantes farmacêuticos da Índia. Agora, seu filho Anant está se casando com Radhika, a filha de 29 anos de Viren e Shaila Merchant, os multimilionários fundadores de uma empresa de saúde de cujo conselho ela faz parte.

