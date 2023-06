Categoria especial de 30 anos do Top Imobiliário premia o ‘conjunto da obra’

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Criado pelo Estadão em parceria com a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), o Top Imobiliário comemora 30 anos nesta edição. Além da homenagem às empresas classificadas nos três rankings tradicionais, ocorreu uma nova premiação: a categoria especial 30 anos, em que as principais incorporadoras, vendedoras e construtoras foram laureadas pelo conjunto da obra.

“Analisamos os resultados para identificar protagonismo das vencedoras”, diz Douglas Menezes, sócio diretor da Embraesp, explicando que foi utilizada a base de dados da empresa para consolidar o desempenho desde os anos 1990.

Incorporadora com foco no alto padrão, a Cyrela foi a campeã na categoria especial. Gafisa, na vice, e Even, na terceira posição, completam o pódio.

“O Top Imobiliário é uma referência do setor”, diz Sheyla Resende, CEO da Gafisa, que elogia o trabalho da organização para estimular “práticas inovadoras e reconhecer as principais empresas”.

Há 69 anos no ramo de construção, a Gafisa desenvolve projetos em São Paulo para o público de alta renda. “Produtos de luxo são resilientes às variações do mercado”, analisa a executiva, defendendo o “foco em alto padrão, com elevado valor agregado, em regiões nobres.

Ela destaca o lançamento do Cidade Jockey, com VGV de R$ 340 milhões e 375 apartamentos ( R$ 900 mil por unidade) em diferentes tipologias. Haverá 148 estúdios e 1 dormitórios, de 24 a 44 m², em uma das três torres. Nas outras duas, serão dois dormitórios a três suítes, de 60 a 125 m².

O diretor de Incorporação da Even, João Paulo Laffront, também aponta o foco da empresa para empreendimentos de alto padrão e luxo, com arquitetura contemporânea, atemporal. Dá como exemplo o recém-lançado Casa Alto de Pinheiros, em terreno de 6 mil m², perto do Parque Villa Lobos. Plantas amplas, de 327 m², com quatro suítes e office, de 13 m². “Com acesso independente, o office exclusivo é um diferencial do projeto”, diz.

Perto do Parque Villa Lobos, o Casa Alto de Pinheiros tem plantas amplas, com quatro suítes e com ‘office’ com entrada independente. Foto: Divulgação/Even

Para Laffront, o Top Imobiliário reconhece quem faz a diferença no setor. “Valoriza com transparência o desempenho das empresas mais ativas de São Paulo.”

Na categoria especial, as imobiliárias Lopes, Abyara e Fernandez Mera ficaram nas três primeiras posições. “É uma satisfação receber esse prêmio”, declara Gonzalo Fernandez, sócio diretor da Fernandez Mera. “Mostra a nossa trajetória ao longo do tempo.”

A Cyrela – repetindo sua vitória no 30.º Top Imobiliário – e a Gafisa lideram o ranking especial. O terceiro lugar foi ocupado pela MRV Engenharia.

Com experiência de 60 anos de mercado, a Cyrela registrou um VGV potencial de R$ 9,1 bilhões para o total de 48 novos empreendimentos lançados no Brasil em 2022. O diretor de Incorporação e Negócios, Piero Sevilla, diz que o objetivo da Cyrela é trazer diferenciais que atendam aos desejos dos clientes. “Queremos que decidam pela marca no momento de investir ou morar.”

No balanço do primeiro trimestre, a Cyrela teve seu maior volume (47,5%) de vendas no segmento de alto padrão, seguido pelos lançamentos de médio padrão (18,3%). A parcela restante, representando um terço do total, traz a marca Vivaz, empresa do grupo Cyrela especializada em produtos para a baixa renda.

Voltada para imóveis econômicos, a MRV Engenharia lançou 36 mil apartamentos no território nacional, chegando ao VGV de R$ 9,1 bilhões no ano passado. Para 2023, a empresa prevê um novo ciclo, retomando a meta de atingir o volume de 40 mil unidades, depois de ter tentado superar a marca de 60 mil por ano. “A capital paulista e região metropolitana continuam sendo parte estratégica dos negócios da empresa, com projetos lançados e outros aprovados para este ano”, diz Sergio Paulo Amaral dos Anjos, diretor comercial da MRV.

Marco

Um marco do setor é o lançamento de mais de 1 milhão de apartamentos desde 1993, ano de estreia do troféu, que consagra as empresas com os maiores volumes de lançamentos na capital de São Paulo e cidades da região metropolitana, até 2022, ano-base da premiação deste ano.

Para Douglas Menezes, sócio diretor da Embraesp, um dos principais pontos para dimensionar o crescimento do mercado paulistano nessas três décadas do Top Imobiliário é o número de novos projetos e de unidades residenciais.

Com base em números, obtidos por meio de pesquisas realizadas pela equipe da empresa e consolidados no banco de dados da Embraesp, o diretor informa que exatas 1.037.457 habitações, lançadas na cidade, estão distribuídas em 10,4 mil empreendimentos, compostos por 15,5 mil blocos.

Fundada em 1973, a Embraesp atua nos segmentos de avaliações de imóveis, estudos mercadológicos e de viabilidade ambiental. Nesses 50 anos, segundo Douglas Menezes, a empresa presta serviços “com informação de boa qualidade”.

O prêmio Top Imobiliário mede a performance anual das empresas, conforme os cinco critérios de pontuação – número de empreendimentos, blocos, total de unidades residenciais, área construída e valor geral de vendas (VGV) lançado –, com ponderação e pesos diferentes para cada um dos segmentos. / COLABOROU DÉBORA RIBEIRO, ESPECIAL PARA O ESTADÃO