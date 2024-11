Ainda que traumatizados pela vitória acachapante de Donald Trump nos Estados Unidos, os de sempre já começaram a protestar contra mais esta alta de meio ponto porcentual nos juros básicos (Selic), para 11,25% ao ano, como decidido nesta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Esses fatores são inflacionários e criam a percepção de forte aumento de risco de um estouro na dívida pública e no descumprimento da meta de inflação.

O mais importante desses fatores continua sendo o rombo fiscal, que opera na contramão da política de juros: enquanto o BC retira moeda da economia pela política de juros, o governo injeta moeda por meio de despesas cada vez mais altas. Essa falta de sintonia cria uma política econômica esquizofrênica e a insegurança que vem junto.

O galope do dólar no câmbio interno também tem como principal causa o rombo fiscal, que aponta para aumento da dívida pública e corrói a confiança na condução da economia. Desse ponto de vista, são fatores interligados. A vitória de Trump tende a acirrar essa alta, porque põe no radar o desenvolvimento de políticas protecionistas que deverão prejudicar economias emergentes, como a do Brasil.

Alguns segmentos no País, entre eles a construção civil, acusam falta de mão de obra porque a economia está aquecida. Cada vez mais contingentes do mercado vêm optando pelo trabalho por conta própria ou, simplesmente, pela informalidade. Daí a alta do custo da mão de obra, que se desdobra em aumento da renda e, portanto, de aumento da procura por bens e serviços que, por sua vez, vem pressionando os preços.

A economia está agora fortemente dependente de decisões, ou da falta delas, que podem produzir impacto sobre a inflação, a começar pela da até agora sempre adiada emissão do pacote de corte das despesas. Esta é a principal razão pela qual o Copom se absteve, também desta vez, de adiantar os próximos passos da política de juros.