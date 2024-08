O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de indicar o atual diretor de Política Monetária, o economista Gabriel Galípolo, para presidente do Banco Central. Era o nome in pectore, como se denominam certos candidatos a cardeal.

Além da vaga do presidente do Banco Central, abrem-se mais duas que terão de ser preenchidas até 31 de dezembro. Assim, já a partir de janeiro, o presidente Lula terá indicado seis entre os nove diretores do Banco Central.

Como não se espera que Galípolo e os outros cinco que terão sido nomeados por Lula causarão a mesma devastação na política monetária produzida pelo “yes man” Alexandre Tombini durante a administração Dilma, mas terão de garantir a confiança dos mercados, o presidente Lula não poderá mais torpedear a nova direção do Banco Central como torpedeou a atual.

O economista Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para comandar o Banco Central (BC). Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O crédito continuará caro por um bom tempo e os juros “escorchantes” (nos critérios do governo PT) também terão de continuar assim. Além disso, as mazelas da economia permanecerão aí a desafiar a administração e à espera de culpados sobre quem descarregar responsabilidades.

Em março de 1961, no início do governo Jânio Quadros, a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), embrião do atual Banco Central, mudou tudo no câmbio, por meio da famosa Instrução 204. Alguém lembrou então ao presidente que os Estados Unidos não eram a causa do rombo fiscal produzido pelos subsídios cambiais, como apontado pelo governo. Jânio disparou: “O senhor não entendeu. Sempre é preciso um culpado...”

Agora, também. Pois o presidente Lula terá de escolher novo bode expiatório para despachar para o deserto, no lugar do culpado de agora, Roberto Campos Neto.

Senhores e senhoras, quem será o novo bode? Façam suas apostas.