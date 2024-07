Foi preciso mais pressão e nova esticada nas cotações do dólar para que o governo Lula se mexesse e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciasse o congelamento de cerca de R$15 bilhões (R$ 11,2 bilhões serão bloqueados e R$ 3,8 bi contingenciados) nas despesas públicas para reduzir o déficit fiscal neste ano.

As contas externas continuam exuberantes, apesar da quebra de quase 10% no volume das safras agrícolas, em consequência de clima adverso no País. O superávit da balança comercial (exportações menos importações) pode chegar aos US$ 85 bilhões. E a expectativa de entrada de Investimento Direto no País continua nos US$ 70 bilhões. E, para reforço da tranquilidade, as reservas externas se mantêm nos US$ 357 bilhões, o que por si só desestimula corridas ao dólar.

Outro indicador positivo é o da queda do desemprego no trimestre encerrado em maio, agora nos 7,1%, o mais baixo desde 2014, fator que deve ajudar na recuperação da renda média nas faixas mais pobres da população. É também sinal de que a reforma trabalhista, levada a cabo no período Temer, vem produzindo efeitos positivos.

O setor-chave que continua preocupando é o das contas públicas. O governo vinha no modo gastança, especialmente diante do temor de maus resultados nas eleições de outubro. O presidente Lula parece convencido de que qualquer aumento de incertezas nessa área tende a botar abaixo a percepção do que está melhor na economia e a puxar para cima as cotações da moeda estrangeira, mesmo com os bons resultados da área externa.

Daí o primeiro sinal verde para bloquear e contingenciar despesas públicas.