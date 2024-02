A inadimplência (dívidas não honradas) da população não para de crescer. É um tema sensível não só na economia, mas, também, na política.

Mesmo com o recuo da inflação e com certa resiliência do mercado de trabalho, que ajudam a aumentar a renda das famílias, o consumidor brasileiro continua com dificuldade de pagar todas as suas contas. Em dezembro do ano passado, a proporção de adultos negativados foi 3,6% acima da registrada no fim de 2022, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil. Ao todo, são 66,1 milhões de pessoas em falta com seus credores – quatro a cada dez.

Não bastam iniciativas do tipo Desenrola Brasil, recentemente prorrogado pelo governo Lula. O velho Brasil do fiado – e do calote – continua aí a demonstrar que o consumidor lida mal com suas limitações orçamentárias. Daí a necessidade de adotar políticas públicas de longo prazo de modo a mudar a mentalidade do consumidor para a tomada de decisões mais conscientes na administração de suas finanças pessoais. É o que pontua Claudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV.

“A falta de educação financeira agrava o problema, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do impacto dos juros sobre suas dívidas ou de seu impacto no orçamento. O descasamento entre a redução dos juros básicos e o custo real do crédito é outro fator que cria um ciclo vicioso de endividamento.”

O governo vem ensaiando ações nesse campo, como as novas regras para o teto de juros no rotativo do cartão de crédito e no consignado. E tem o Desenrola Brasil, já mencionado, que deveria beneficiar 70 milhões de pessoas, mas que, até agora, não atendeu nem 11 milhões.

Mas a educação financeira e essas ações pontuais não conseguirão reduzir o problema. É preciso empenho político para inibir a oferta predatória de crédito, criar regulações e reavaliar o papel do setor financeiro nessas renegociações que postergam indefinidamente essas dívidas a juros mais altos e que, muitas vezes, empurram o devedor para a tomada de novos empréstimos para quitar suas dívidas. /COM PABLO SANTANA