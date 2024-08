É inegável que há o que comemorar. A atividade econômica não chega a ser exuberante, mas o PIB vai embicando para avanços da ordem de 2,5% em 2024, o que não é pouca coisa. O desemprego deslizou para 6,9%, o menor nível desde 2014, o que ajuda a aumentar a renda do trabalhador. A área externa, principalmente a balança comercial (exportações menos importações), continua dando show e aponta para um superávit comercial de US$ 82 bilhões em 2024. E há o Investimento Direto no País que poderá chegar neste ano aos US$ 70 bilhões.

A inflação mostra leve escapada da meta, mas está sob controle e acumula 4,5% no período de 12 meses terminado em julho. Por mais que se denuncie a falta de confiança na política econômica, o CDS5 (Credit Default Swap de 5 anos), indicador do mercado financeiro que mede o tamanho do risco dos títulos do Brasil, mostra, em 12 meses, queda de 5,3%, portanto de mais confiança do investidor.

O que não vai bem e dissemina incertezas é a administração das contas públicas. O rombo fiscal vai-se alargando, a dívida pública ameaça saltar para acima dos 80% do PIB e daí para o que for. Por mais que se esforce e puxe pelo aumento da arrecadação e pelo contingenciamento das despesas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não consegue passar firmeza sobre a observância do arcabouço fiscal, porque o governo é um “gastançólatra”.