Lula diz que ‘o que interessa é inflação baixa’ e ‘economia e salário crescendo’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 8, que o governo tem se mantido em uma situação boa e que a inflação no País está “equilibrada”. “O emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado muito importante”, declarou durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.

PUBLICIDADE O presidente da República disse saber que “quanto mais baixa (a inflação), melhor”. “O que interessa é inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo, e a educação melhorando”, afirmou. Lula afirmou que os números da economia brasileira estão “positivos” e que, em outros governos, não havia tanta “razão” para otimismo como agora. Ele citou conversas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Eu tenho conversado com o companheiro Haddad, tenho conversado com outros companheiros, e tenho dito que eu não acredito que, em algum momento, na história do País, a gente tivesse razão de estar tão otimista como a gente está agora”, declarou.

Lula disse que ideia do governo com o PAC era de haver um trabalho em conjunto, sem que cada ministro tivesse de adotar uma política própria Foto: Wilton Junior/Estadão

O presidente continuou: “Primeiro, porque acredito no que estamos fazendo. Segundo, acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional que o dólar vem causando no mundo inteiro”.

Durante o encontro, o petista saudou a presença do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, a quem chamou de “altamente preparado”. “Eu pedi para vir o IBGE nesta reunião porque é importante que o governo saiba como é que está o IBGE”, afirmou. “A gente precisa dar condições para fazer muito mais.”

Lula prosseguiu: “Eu aproveitei que o companheiro Márcio Pochmann está na presidência do IBGE e que é um companheiro altamente competente, altamente preparado, altamente sério e respeitado, não apenas na questão da academia, mas respeitado junto à política, para ele fazer uma pequena exposição para nós”, declarou. O mercado financeiro, no entanto, tem reservas em relação a Pochmann.

Publicidade

É a segunda vez que ocorre uma reunião ministerial no Palácio do Planalto em 2024. O encontro de Lula com os ministros visa organizar a atuação de sua equipe nas eleições municipais e cobrar o andamento de projetos do governo.

Trabalho conjunto no PAC

Lula disse que desde o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) até as novas versões, a ideia do governo era de haver um trabalho em conjunto, sem que cada ministro tivesse de adotar uma política própria.

“Quando pensamos em criar o PAC na primeira vez, na segunda vez e na terceira vez pensamos em dar ao conjunto de governo um compromisso de trabalho para que a gente não ficasse à espera de que cada ministro tivesse sua política própria, sem um plano nacional de desenvolvimento”, declarou na abertura da reunião.

Para o chefe do Executivo, o que o governo fez em um ano e oito meses de governo “era impensável de ser feito”. “Já fizemos mais políticas públicas do que no passado. Todos aprendemos. Uns aprenderam mais do que outros”, alfinetou.