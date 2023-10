China apostou tudo no mercado imobiliário. Agora, sua economia está pagando o preço

THE NEW YORK TIMES - Quando o boom imobiliário da China parecia ser uma aposta de mão única, os pais de Gary Meng compraram um apartamento da Evergrande, a maior incorporadora do país. Logo a empresa ligou com outra proposta: administrar o patrimônio deles.

Era um bom negócio com pouco risco, pensou a família. A Evergrande tinha reconhecimento global e era uma empresa politicamente importante no centro da crescente economia da China. Eles investiram todas as suas economias.

Leia também

Então, o impensável aconteceu. Em 2021, a Evergrande ficou inadimplente, representando o início de um colapso imobiliário que abalou a economia da China, derrubou algumas de suas maiores empresas e deixou compradores de casas esperando por mais de um milhão de apartamentos.

Na semana passada, outra empresa imobiliária em dificuldades, a Country Garden, disse que estava sem dinheiro, sinalizando que o pior ainda pode estar por vir. As empresas têm um total de US$ 500 bilhões em dívidas e enfrentam obstáculos críticos.

Hoje, a capacidade de Pequim de desacelerar o colapso está em dúvida, já que os consumidores continuam a demonstrar falta de interesse em comprar imóveis, mesmo durante o recente feriado da Golden Week, geralmente um período de grande volume de vendas.

Mercado imobiliário era um dos principais motores do crescimento da economia chinesa Foto: Alexander F. Yuan / AP

A crise imobiliária representou um grande desafio para a liderança política da China: ela está tentando livrar o país de sua dependência de décadas do setor imobiliário para impulsionar o crescimento econômico, mas isso está aprofundando uma crise de confiança. Os mercados financeiros estão questionando o futuro do milagre econômico da China, e as famílias estão abandonando sua fé na promessa do Partido Comunista Chinês de um futuro econômico melhor.

Continua após a publicidade

“No passado, eu acreditava no governo, no partido e no país”, disse o sr. Meng, cuja família investiu US$ 300 mil no braço de gestão de patrimônio da Evergrande e ainda tem uma dívida de US$ 194 mil. Avisado pela polícia para não registrar uma queixa em níveis mais altos do governo, Meng disse que a confiança havia sido testada. “Agora só posso dizer que estou amargamente desapontado”, disse ele.

Economistas, investidores e bancos centrais de todo o mundo estão alertando sobre os riscos para a estabilidade financeira da China, pedindo a Pequim que aja para estabilizar a crise imobiliária. O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, disse na semana passada que a crise imobiliária da China estava minando a confiança e causando dificuldades financeiras.

“O problema é sério”, disse ele em uma cúpula de formuladores de políticas em Marrakesh, no Marrocos. Tanto o Banco Mundial quanto o FMI reduziram suas perspectivas de crescimento para a economia chinesa.

De acordo com os economistas, a China precisa se recalibrar para ser menos dependente de investimentos em áreas como infraestrutura e imóveis e mais dependente dos consumidores.

“O desafio tem sido tentar dar ao setor apoio suficiente para lidar com a transição sem estimular outra bolha imobiliária ou uma recuperação que piore esses problemas”, disse Julian Evans-Pritchard, diretor nacional da China na Capital Economics, uma empresa de pesquisa. “Para que haja uma reviravolta na economia é realmente necessário que o setor imobiliário se estabilize.”

Nas últimas semanas, as autoridades chinesas tentaram colocar um piso sob a queda das vendas de imóveis, mas até agora com pouco efeito. O Country Garden não conseguiu fazer o pagamento de quase US$ 200 bilhões em dívidas na terça-feira e ainda tem mais de 400 mil apartamentos que vendeu, mas não terminou de construir.

Principal construtora chinesa, Evergrande atravessa turbulências Foto: AP Foto/Ng Han Guan

Continua após a publicidade

O modo como o mercado imobiliário se tornou o centro da economia da China foi algo que aconteceu há muito tempo. Durante anos, todos apostaram em moradias. Os governos locais encheram seus cofres com os lucros da venda de terrenos. As famílias investiram em apartamentos. Havia muitos empregos para construtores, pintores, paisagistas e agentes imobiliários.

Antes de seu colapso desencadear a crise imobiliária, a Evergrande era uma história de sucesso que acompanhava o crescimento da China. Fundada em 1996 pelo empresário Xu Jiayin, também conhecido como Hui Ka Yan, a Evergrande construiu complexos de apartamentos que ajudaram a urbanizar grande parte do país, exatamente quando a economia agrária da China começou a adotar o capitalismo.

Como a Evergrande tomou empréstimos de bancos chineses e investidores estrangeiros para alimentar uma rápida expansão, ela se tornou um gigante com milhares de subsidiárias. Ela entrou em negócios como água engarrafada, criação de porcos, carros elétricos e até mesmo futebol profissional.

O modelo da Evergrande foi copiado por outras incorporadoras e o setor imobiliário se tornou a maior contribuição para o crescimento vertiginoso da China. Em 2020, o governo central voltou seu foco para a dívida que havia se acumulado e restringiu a capacidade das empresas imobiliárias de pedir empréstimos aos bancos. A política, conhecida como “três linhas vermelhas”, limitou o valor da dívida que as incorporadoras poderiam ter e deixou empresas como a Evergrande lutando por dinheiro e recorrendo a formas mais arriscadas para evitar uma crise de caixa.

A Evergrande intensificou uma prática do setor de arrecadar dinheiro vendendo apartamentos antes de serem construídos. Também recorreu aos funcionários, dizendo-lhes que investissem em empréstimos de curto prazo ou perderiam os bônus. E persuadiu as pessoas que já haviam comprado apartamentos da Evergrande a comprar produtos de investimento que ofereciam grandes retornos. O Sr. Meng e seus pais receberam a promessa de juros de 8% e 9% sobre seus investimentos. Eles ganharam dinheiro com dois deles em 2021, mas, no ano seguinte, os pagamentos de juros foram totalmente interrompidos.

O endividamento intensivo na China alimentou os excessos em outros setores: as seguradoras compraram hotéis e uma empresa de entretenimento comprou um estúdio de Hollywood. Toda a atividade econômica tornou fácil para o governo ignorar a bolha que estava se formando porque as empresas, incluindo a Evergrande, estavam ajudando os governos locais - primeiro comprando terrenos e depois construindo complexos que contribuíram para o crescimento econômico que promoveu os políticos locais.

Continua após a publicidade

Agora que a maioria dessas empresas está afundada em dívidas, muitos estão se perguntando o que Pequim fará em seguida.

Surgiu um consenso entre os especialistas na China de que ela não voltará àqueles dias de excessos. Mas ainda restam dúvidas, especialmente porque as perspectivas econômicas mais amplas são sombrias.

Antes de entrar em default, a incorporadora Evergrande estava no centro do boom econômico da China Foto: Gilles Sabrié/The New York Times

“Quando se tem 30 anos de aumento de preços, não há como interromper esse processo sem uma dor tremenda em todas as partes da economia”, disse Michael Pettis, membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace.

Todos os que se beneficiaram do boom imobiliário - os bancos, os governos locais e as famílias - têm muito em jogo. “A questão política é saber quem arcará com o prejuízo”, disse Pettis.

Até agora, o governo havia deixado claro que os compradores de casas não seriam as vítimas do ajuste de contas no mercado imobiliário. Apesar da inadimplência, as autoridades permitiram que a Evergrande continuasse a construir 300 mil apartamentos no ano passado.

A importância da Evergrande para os formuladores de políticas agora parece ter acabado. Este mês, as autoridades detiveram seu fundador, o Sr. Xu, sob suspeita do que a empresa chamou de “crimes ilegais”. Vários outros altos executivos e funcionários de seu braço de gestão de patrimônio foram levados para interrogatório.

Continua após a publicidade

Garantir que os apartamentos prometidos pelas incorporadoras agora falidas sejam construídos custará de US$ 55 bilhões a US$ 82 bilhões, de acordo com estimativas de economistas da empresa financeira japonesa Nomura.

Mas essas mesmas incorporadoras devem dinheiro a muitas outras pessoas. Fornecedores, como pintores, construtores e corretores, estão esperando por mais de US$ 390 bilhões, segundo uma estimativa. Os credores estrangeiros que emprestaram bilhões às incorporadoras chinesas estão se unindo para tentar recuperar parte de seu dinheiro por meio de complicados planos de reestruturação.

E os líderes chineses precisarão gastar muito mais dinheiro para apoiar as empresas privadas e as famílias, a fim de incentivá-las a gastar e movimentar a economia, disse Bert Hofman, pesquisador sênior honorário sobre a economia chinesa no Asia Society Policy Institute. Isso significará a transferência de mais dinheiro para coisas como aposentadorias rurais e aumento da cobertura de saúde.

“De forma mais ampla, as reformas precisam ser implementadas para gerenciar o lado da demanda da economia sem usar o setor imobiliário como alavanca”, disse Hofman.

“Apenas palavras não são mais suficientes”, disse ele. “Trata-se de ações políticas e eventos visíveis que dariam às pessoas confiança para dizer que sim, há algo a ser feito.”