O que a cidade dos carros elétricos da China diz sobre a situação da economia do país

THE NEW YORK TIMES, HEFEI, CHINA - Fábricas ultramodernas produzem carros elétricos e painéis solares em Hefei, um centro industrial no coração da China central. Avenidas largas ligam torres de escritórios e parques planejados. As linhas de metrô abrem em ritmo acelerado.

No entanto, no mercado de materiais de construção de Hefei, que ocupa 10 quarteirões da cidade, os comerciantes locais estão desanimados. Wu Junlin, um vendedor de portas, fechou duas de suas três lojas e demitiu todos os seus doze funcionários, com exceção de um. "Faço isso há 20 anos; depois de todos esses anos, este ano é o pior", disse ele, sentado em sua última loja, sem nenhum cliente à vista.

Nenhum outro lugar mostra melhor as oportunidades e vulnerabilidades da economia chinesa do que Hefei.

O crescimento direcionado pelo governo em setores como o de veículos elétricos e painéis solares transformou a China na superpotência mundial de exportação, fazendo de Hefei um modelo para outras cidades chinesas. Mas o declínio do setor imobiliário em todo o país devastou as finanças de milhões de famílias e pequenas empresas, até mesmo em Hefei.

Mercado de materiais de construção Wulimiao, próximo a um grande e novo conjunto habitacional em Hefei, na China Foto: Qilai Shen/The New York Times

Hefei e as cidades próximas se tornaram um polo de fabricação de veículos elétricos, com a produção geral de carros quase triplicando desde 2019 e agora superando a de Michigan, nos Estados Unidos. As políticas industriais de Hefei foram tão bem-sucedidas em estimular os fabricantes de tecnologia que o governo do país adotou os princípios do que é conhecido como o “modelo de Hefei”.

Agora, tantas cidades estão subsidiando fábricas de carros elétricos que o setor enfrenta um grave excesso de capacidade e grandes perdas.

“Algumas localidades e empresas ainda estão lançando e duplicando cegamente novos projetos de veículos elétricos — isso requer nossa grande atenção, e medidas eficazes devem ser tomadas para resolvê-los”, disse Xin Guobin, vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, em uma coletiva de imprensa na semana passada.

O modelo de Hefei consiste em usar o dinheiro do governo para comprar ações recém-emitidas de fabricantes e empresas iniciantes que precisam de recursos. As autoridades também conseguem empréstimos com taxas de juros atraentes de bancos controlados pelo Estado para financiar novas fábricas.

Ao longo de duas décadas, Hefei foi transformada pelas apostas do governo municipal em empresas como o BOE Technology Group, fabricante de telas planas, e a Nio, fabricante de carros elétricos. Quando a Nio quase ficou sem dinheiro, em 2020, o governo de Hefei injetou US$ 1 bilhão por uma participação de 24% e os credores controlados pelo Estado injetaram mais US$ 1,6 bilhão.

Uma capital de província em uma área agrícola anteriormente empobrecida, Hefei subiu na classificação de renda das cidades chinesas. Quadros do governo local, economistas urbanos e investidores institucionais visitam Hefei para estudar seus métodos.

Hefei tem uma holding municipal de US$ 86 bilhões que investiu dinheiro em empresas em dificuldades, mas tecnologicamente avançadas. A holding, a quarta maior do gênero na China, compra ações de empresas a baixo custo quando poucos outros investidores as desejam.

Linha de montagem da Base de Manufatura Avançada nº 2 da Nio em Hefei Foto: Qilai Shen/The New York Times

Às vezes, essas empresas se recuperam, como aconteceu com a BOE Technology e a Nio após os investimentos. A cidade então oferece incentivos para que os fornecedores e clientes dessas empresas também se mudem para Hefei, disse Li Bo, professor assistente da Guanghua School of Management da Universidade de Pequim.

“Hefei tem uma compreensão clara das indústrias locais; o fundo de investimento liderado pelo governo é adaptado às necessidades das empresas”, disse ela.

Hefei está no topo de várias cadeias de suprimento industriais. Um quinto das telas de cristal líquido do mundo para eletrônicos de consumo é fabricado em Hefei. O mesmo acontece com muitos laptops e notebooks da Lenovo. Hefei produz 10% dos eletrodomésticos da China. O governo da cidade forneceu US$ 2 bilhões dos US$ 2,5 bilhões necessários para construir as primeiras fábricas da China para um tipo avançado de chip de memória de computador.

A produção de carros elétricos de Hefei quadruplicou no ano passado e aumentará ainda mais este ano, à medida que a Volkswagen aumentar a produção em uma nova fábrica gigante. Uma fabricante de baterias para carros elétricos que pertence parcialmente à VW, a Gotion High-tech Co., também construiu uma fábrica em Hefei.

A nova fábrica da Volkswagen nos arredores de Hefei Foto: Qilai Shen/The New York Times

Em 2005, um novo líder municipal em Hefei, Sun Jinlong, foi o pioneiro no foco da cidade na fabricação de tecnologia. Na época, a BOE Technology estava principalmente em Pequim, mas com dificuldades financeiras. A cidade persuadiu a empresa a construir fábricas em Hefei, oferecendo mais de US$ 1 bilhão em investimentos e empréstimos.

As declarações posteriores da BOE Technology mostram que, de 2011 a 2016, a empresa recebeu mais US$ 250 milhões em subsídios diretos da cidade. Atualmente, a BOE Technology é uma das maiores fabricantes de telas planas do mundo.

Hefei ainda enfrenta desafios. Os fabricantes de automóveis têm tido dificuldade em convencer executivos e engenheiros a deixar o brilho de Xangai ou Pequim para viver mais tranquilamente em Hefei, apesar do baixo custo de vida. A BOE Technology manteve sua sede em Pequim.

Mas o maior problema de Hefei é a moradia.

Até a crise habitacional da China chegar a Hefei, há dois anos, a construção e o desenvolvimento imobiliário eram um pouco maiores do que a manufatura na cidade. Prédios de apartamentos, torres de escritórios e hotéis se erguem sobre pequenas fazendas que sobraram do recente passado agrícola da cidade.

Essa dependência da construção está prejudicando Hefei agora.

De acordo com a China Index Academy, um provedor de dados do mercado imobiliário, o número de novos apartamentos vendidos a cada mês em Hefei despencou. Em novembro, as vendas caíram 45% em relação ao ano anterior.

A queda brusca nas vendas está prejudicando a capacidade das incorporadoras imobiliárias endividadas de financiar novos projetos. A área útil total dos novos projetos no ano passado caiu 57% em relação a 2022.

As pequenas empresas dizem que o governo local, que antes era um grande cliente, parou de fazer pedidos. “O governo está sem dinheiro — esvaziado”, disse Tao Yingcheng, proprietário de uma empresa de pisos em Hefei.

Alguns trabalhadores locais também reclamam que não têm as habilidades necessárias para competir por empregos. Empresas como a Nio e a Volkswagen dependem cada vez mais de robôs e outras ferramentas de automação, e contratam graduados das melhores universidades de outros lugares.

“O ambiente atual de emprego não é muito bom”, disse Xu Mingyi, morador de Hefei que estudou programação de computadores e ainda não conseguiu encontrar trabalho em sua área. Em vez disso, ele está trabalhando como motorista de aplicativo. “As pessoas comuns dificilmente atendem aos requisitos exigidos pelas empresas em Hefei.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA