Alloha contrata UBS para buscar fusão e novos negócios; venda não é opção

A Alloha continua buscando ganhar escala no mercado de banda larga, que anda cada vez mais competitivo. A empresa foi criada a partir da aquisição de uma dezena de provedores regionais de internet ao longo dos últimos cinco anos. A mais recente aquisição aconteceu esta semana, ao fechar a compra da Atex Telecom, provedora do Maranhão, com 63 mil clientes. O negócio saiu por R$ 73 milhões.

O foco da Alloha é continuar comprando provedores pequenos e expandir a base para mais de 2 milhões de clientes, segundo fontes. Hoje, a companhia tem uma base de cerca de 1,7 milhão de clientes de banda larga e uma rede de fibra ótica de aproximadamente 150 mil quilômetros, o que faz dela uma das maiores provedoras de internet fixa do País.

Estratégia continua

Após circularem notícias de que a Alloha estaria à venda, a companhia publicou um comunicado ao mercado afirmando que “não está conduzindo nem participando de qualquer processo de venda de suas operações”. A empresa acrescentou que tem “compromisso com o desenvolvimento e o crescimento sustentável dos negócios, bem como com a continuidade da execução da estratégia de expansão e fortalecimento” da sua presença no setor. O mesmo comunicado circulou entre os funcionários da empresa esta semana. Procurado, o UBS BB não comentou.

A Coluna apurou que o banco também recebeu como missão procurar negócios de outros setores, em fase de crescimento, e que poderiam ser oferecidos pela Alloha de modo complementar aos planos de banda larga. Entram aí, por exemplo, convênios na área da educação para oferta de cursos, serviços de segurança, financeiro, saúde, entre outros, assim como já fazem TIM e Vivo.