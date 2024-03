Ambar, da J&F, e francesa EDF entram na fila de interessados pela Emae

A expectativa é de que o edital seja divulgado após o balanço do quarto trimestre da empresa, previsto para esta quinta-feira. Os interessados têm analisado a companhia há mais de seis meses e algumas delas já fizeram visitas técnicas na Emae, de acordo com fontes. Os temas mais robustos já foram discutidos nos últimos meses. Por isso, a previsão é que o edital esteja alinhado com as expectativas dos interessados, trazendo pontos que já tenham sido levantados.

Existe ainda uma possibilidade de o leilão passar a data anunciada pelo governador, uma vez que, por se tratar de uma privatização pode motivar ações judiciais por grupos de interesse contrário. A privatização será feita na sede da B3, nos moldes da que foi feita a Corsan, a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, ao final de 2022, com compradores apresentando lances. Envolvidos no processo acreditam que o leilão será bastante disputado, atraindo principalmente empresas de energia elétrica.

Com alta acumulada de 57%, Emae vale R$ 2,6 bilhões na B3

A Emae vale atualmente R$ 2,6 bilhões na B3, após as ações subirem mais de 57% nos últimos 12 meses com notícias da privatização. A empresa opera cinco usinas, que somam 960,8 megawatts (MW) de potência instalada. A maior parte dessa potência vem da usina hidrelétrica (UHE) Henry Borden, em Cubatão (SP), com 889 MW, e que tem contrato de concessão até janeiro de 2043. Também compõem o portfólio as estações de Porto Goés, Rasgão e Pirapora.

Procuradas, CTG, Auren Energia e Ambar afirmaram que não comentam. A CPFL Energia informou que está constantemente avaliando as oportunidades que surgem no setor elétrico e que “estejam em linha com sua estratégia de negócios.” A EDF não respondeu até o fechamento.