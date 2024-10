Anatel já avisou governo que bloquear bets é tarefa difícil de cumprir

O maior exemplo das dificuldades de bloquear o acesso a sites foi visto há poucos dias, quando o X (ex-Twitter), rede social do bilionário Elon Musk, conseguiu burlar o veto da Justiça e liberar o acesso aos internautas brasileiros, ainda que temporariamente. Desta vez, o desafio será ainda maior, já que o Ministério da Fazenda estima tirar do ar 2 mil bets a partir do dia 11.

Na Anatel, há um incômodo dos servidores do alto escalão por não terem sido chamados antes para participar das discussões sobre como o bloqueio seria implementado. A avaliação é que falta tempo hábil para fazer valer a proibição, que precisa superar desafios técnicos. Não basta só dar a ordem para as operadoras bloquearem os acessos.

IPs dinâmicos

O X, por exemplo, atualizou seu aplicativo, passando a utilizar endereços de IP dinâmicos fornecidos pela empresa de tecnologia Cloudflare, furando o bloqueio inicial das operadoras. Diferente do sistema anterior, que usava IPs específicos e passíveis de bloqueio, a nova operação baseada no Cloudflare compartilhava os IPs do X com os de outros serviços, como órgãos do governo, bancos e empresas regulares. Ou seja, uma tentativa de derrubar o IP do X provocaria quedas generalizadas de sites. O IP é um protocolo que identifica os dispositivos conectados na internet e permite comunicação entre si.

Para não levar esse drible de Elon Musk, a Anatel procurou a Cloudflare e cobrou que o IP do X fosse novamente “isolado”, voltando a ficar suscetível ao bloqueio. Agora, porém, a autarquia terá que correr atrás do bloqueio de centenas de sites de uma só vez, que também podem tentar burlar a ordem de várias maneiras. Há, portanto, o pressentimento de que a determinação será difícil de se fazer cumprir na íntegra.