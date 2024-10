Após dois anos, transações de fusões e aquisições voltam a subir, diz PwC

Nos primeiros nove meses de 2024, os estrangeiros estiveram presentes em 18% das transações, depois de quedas sucessivas entre 2015 e 2020. Nos últimos quatro anos, o porcentual de participação dos investidores de fora nos M&A tem oscilado entre 17% e 20%.

Já os negócios em geral nos noves meses até setembro deste ano, há expansão de 1,5% na quantidade de M&A, número pequeno, mas que mostra uma tendência de reversão da piora de anos anteriores, quando recuaram 6,2% em 2022 e 17,3% em 2023. “O mercado parou de cair e começa a ensaiar uma retomada”, comenta o sócio líder da PwC na área de M&A, Leonardo Dell’Oso.

Sobre a retração dos estrangeiros, Dell’Oso afirma que uma série de eventos no País fez com que esse investidor considerasse o Brasil mais arriscado. Entre eles estão a Lava Jato, a insegurança jurídica, instabilidade política em meio ao impeachment de Dilma Rousseff, perda do grau de investimento, economia fraca e a alta do juro no exterior nos últimos anos. Investidores da Ásia e Europa preferiram alocar seus recursos em títulos da dívida americana do que em fundos que compram empresas.

Até mesmo a alta do juro brasileiro desestimulou investimentos de empresas que tinham recursos para alocar em suas subsidiárias no Brasil e consideraram como uma melhor opção aplicar na renda fixa ao invés de apostar em uma transação. Além disso, o custo para tomar empréstimo para financiar as transações subiu junto à aceleração das taxas de juro, acrescenta Dell’Oso.